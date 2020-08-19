Власти закрыли Купаловский театр

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Сегодня, 19 августа, сотрудники правоохранительных органов закрыли здание Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске на санобработку. На днях работники театра подали заявления об увольнении в знак солидарности с уволенным директором Павлом Латушко.
«На двери театра висит табличка "Проводится санитарная обработка". Внутри находятся какие-то люди. Мы предполагаем, что силовики. В некоторых окнах горит свет. Бело-красно-белые флаги, которые были установлены по периметру театра, отсутствуют», — цитирует «Интерфакс» работников театра, которые пришли к зданию, но не смогли попасть внутрь.
По их словам, 18 августа в театр приходили сотрудники правоохранительных органов, они «показали удостоверения, прошлись по театру и ушли».
«В театр ввели милицию, входы заблокированы, милиция не пропускает тех актеров и сотрудников, которые подали заявления на увольнение, — рассказал сегодня «Радыё Свабода» Павел Латушко. — Это беспрецедентная ситуация, чтобы в XXI веке в учреждение культуры вводили силовиков. О которой свободе искусства и творчества может быть речь в таких условиях!»
Коллектив Купаловского театра разместил в его фейсбуке заявление, назвав сегодняшние события захватом театра. В заявлении, в частности, говорится: «Люди в погонах отказываются объяснять ситуацию сотрудникам и силой выталкивают их за дверь, когда они пытаются добраться до работы. Пачка наших заявлений об увольнении не удовлетворила новое руководство. Но мы будем защищать наш театр!»
17 августа Министерство культуры Беларуси уволило директора Купаловского театра Павла Латушко, публично выразившего возмущение в связи с жесткими действиями силовиков в отношении участников массовых акций протеста в стране.
В поддержку директора выступили актеры Купаловского театра во главе с художественным руководителем Николаем Пинигиным. Они и другие работники театра написали заявления об увольнении.
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