В Минске уволен директор Купаловского театра

© Serge Serebro

Сегодня, 17 августа, бывшего министра культуры Беларуси Павла Латушко уволили с поста директора Национального академического театра имени Янки Купалы.

Как сообщает телеграм издания CityDog.by, с Павлом Латушко досрочно разорван трудовой договор по статье 259 Трудового кодекса: «По решению собственника имущества организации или уполномоченного им органа трудовой договор с руководителем организации может быть расторгнут до истечения срока его действия в случае отсутствия виновных действий (бездействия) руководителя организации».

Павел Латушко в 2009–2012 годах был министром культуры Республики Беларусь, после этого работал послом во Франции, Испании и Португалии. В 2019 году был назначен директором Национального академического театра имени Янки Купалы.

14 августа Латушко выступил с видеообращением. Его текст приводит CityDog.by:

«Мне стыдно, но я горжусь. Мне было стыдно, когда я увидел свидетельства простых людей, которых пытали сегодня утром. Сегодня утром я сказал маме: "Мне стыдно, что я белорус". Но мне сразу пришло в голову, что я горжусь теми, кто хочет иметь собственное мнение и хочет, чтобы его уважали, слышали и, наконец, слышали. И сегодня я горжусь, что я белорус. Как бывший министр культуры, дипломат хочу верить в то, что наше общество искренних, честных и мужественных людей, независимо от взглядов и мнений, объединено одним — верой в Беларусь».

Сегодня актеры Купаловского театра во главе с художественным руководителем Николаем Пинигиным записали видеообращение в поддержку уволенного директора, передает TUT.by. «Мы готовы защитить любого члена нашей команды. От директора до уборщицы», — сказал Пинигин.

P.S. В 18:31 в телеграме CityDog.by появилось сообщение, что работники Купаловского театра массово пишут заявления об увольнении и призывают минчан приходить к зданию театра.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU