В Московской консерватории возобновятся концерты с публикой

Идея фестиваля «Собираем друзей» отражена в его эмблеме – фрагменте старинной вышивки на деревенском полотенце © Московская консерватория

17 августа впервые после перерыва, вызванного пандемией, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского проведет концерт с публикой. Он откроет в Рахманиновском зале XVI Международный фестиваль «Собираем друзей».

Как сообщает пресс-служба Московской консерватории, на фестивале запланированы четыре открытых концерта и четыре трансляции.

17 августа с программой «Жемчужная нить» выступит исполнительница на народном китайском инструменте гуцинь Анастасия Новоселова, выпускница Московской консерватории и ученица профессоров Тяньцзиньской консерватории Ли Фэнъюнь и Ван Цзяньсиня.

Кроме того, в афише фестиваля «живые» концерты «Лики европейской музыкальной классики» (20 августа), «Дети солнца» (22 августа) и концерт ансамбля из Турции NovaTrio (25 августа), а также трансляции выступлений британского пианиста Джорджа Харлионо (18 августа), колумбийского ансамбля «Аркоб» (21 августа) и тайваньской пианистки Чэнь Чжэн-тин (23 августа).

23 августа фестиваль «Собираем друзей» завершит трансляция концерта «Единственный звук во Вселенной», на котором профессора Тяньцзиньской консерватории Ли Фэнъюнь и Ван Цзяньсинь выступят в классическом дуэте цитры цинь и флейты сяо (запись 2015 года).

Концерты пройдут в одном отделении без антракта с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Заказ билетов доступен в разделе «Афиша» сайта Московской консерватории.







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