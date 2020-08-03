В Московской консерватории возобновятся концерты с публикой

Жюдит Дюпортей: «Тиндер создает растущую враждебность между полами»
Какие тайны и неравенства скрывает в себе Тиндер, выяснила Полина Аронсон у автора книги «Любовь по алгоритму. Как Tinder диктует, с кем нам спать»3 августа 20201849
17 августа впервые после перерыва, вызванного пандемией, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского проведет концерт с публикой. Он откроет в Рахманиновском зале XVI Международный фестиваль «Собираем друзей».
Как сообщает пресс-служба Московской консерватории, на фестивале запланированы четыре открытых концерта и четыре трансляции.
17 августа с программой «Жемчужная нить» выступит исполнительница на народном китайском инструменте гуцинь Анастасия Новоселова, выпускница Московской консерватории и ученица профессоров Тяньцзиньской консерватории Ли Фэнъюнь и Ван Цзяньсиня.
Кроме того, в афише фестиваля «живые» концерты «Лики европейской музыкальной классики» (20 августа), «Дети солнца» (22 августа) и концерт ансамбля из Турции NovaTrio (25 августа), а также трансляции выступлений британского пианиста Джорджа Харлионо (18 августа), колумбийского ансамбля «Аркоб» (21 августа) и тайваньской пианистки Чэнь Чжэн-тин (23 августа).
23 августа фестиваль «Собираем друзей» завершит трансляция концерта «Единственный звук во Вселенной», на котором профессора Тяньцзиньской консерватории Ли Фэнъюнь и Ван Цзяньсинь выступят в классическом дуэте цитры цинь и флейты сяо (запись 2015 года).
Концерты пройдут в одном отделении без антракта с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Заказ билетов доступен в разделе «Афиша» сайта Московской консерватории.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:54Центр Вознесенсого проведет онлайн-чтения с Еленой Костылевой
15:17В летнем «Пионере» пройдет встреча с Антоном Долиным
14:20В Московской консерватории возобновятся концерты с публикой
13:18Премьера оперы о Литвиненко состоится в 2021 году
11:26Юрий Бутусов готовит премьеру в РАМТ
31 июля 2020
20:45Возобновляет работу Центр документального кино
20:18Умер Алан Паркер
18:10«Москино» представит ретроспективу Тарковского
16:38Фильмы фестиваля «Докер» покажут в пяти городах РоссииВсе новости
Какие тайны и неравенства скрывает в себе Тиндер, выяснила Полина Аронсон у автора книги «Любовь по алгоритму. Как Tinder диктует, с кем нам спать»3 августа 20201849
No Kidding Press выпустило книгу о Пауле Модерзон-Беккер3 августа 2020617
Николай Эстис вспоминает о Лидии Шульгиной31 июля 20204864
От букинистов до акционистов: что смотреть на фестивале доков о современной поп-культуре?31 июля 20202599
Группе «Центр», первопроходцам нью-вейва, постпанка и экспериментальной электроники, исполняется 40 лет. Представляем первый в ее истории трибьют-проект31 июля 20202857
Новый руководитель Пермского балета: блиц-интервью29 июля 20203226
Нижегородский триптих Сергея Хачатурова28 июля 20203871
Света Лукьянова о создании No Kidding Press и о том, как феминизм может помочь заниматься прозой и музыкой28 июля 20204060
Зачем «Британка» открывает школу современного искусства27 июля 20205516
Группа из Нальчика исполняет ритуальные и обрядовые кавказские песни, называя это «посттрадицией». Сейчас они объяснят, что это такое27 июля 20204736
Позднесоветское искусство на выставке «Ненавсегда»24 июля 20209665
Кольта публикует ответ нового руководителя Школы филологических наук НИУ ВШЭ Евгения Казарцева на обращение американских и британских славистов к руководству «Вышки»24 июля 20208753