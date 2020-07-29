Открывается кинотеатр «Пионер»

1 августа возобновятся показы в московском кинотеатре «Пионер». Первым фильмом посткарантинной программы станет криминальный триллер Николаса Виндинга Рефна «Только Бог простит».

Как сообщает пресс-служба «Пионера», также возвращаются к работе кафе «Пион» и книжный магазин Pioner Bookstore. После открытия на всей территории кинотеатра будут соблюдаться рекомендации по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Премьера фильма «Только Бог простит» (Only God Forgives) Николаса Виндинга Рефна состоялась в 2013 году на Каннском фестивале. «Лаконичный неонуар с Райаном Гослингом в главной роли раннее не выходил в широкий прокат в России и будет представлен эксклюзивно в "Пионере"», — отмечают организаторы показа на сайте «Пионера».

Кроме того, в августе планируются показы медитативной драмы Роя Андерссона «О бесконечности» (Om det oändliga), триллера «Побег из Претории» (Escape from Pretoria) с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли, криминальной комедии «Махинаторы» (Schemers) о британской музыкальной индустрии 1980-х и мелодрамы «#ЯЗдесь» и документального фильма «Вanksy» и французской комедии «Дружить по-русски!» (Inséparables), которую можно будет посмотреть в «Пионере» до начала широкого проката.







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