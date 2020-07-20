Лауреатов «Золотой маски» наградят осенью

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Церемония вручения российской национальной театральной премии «Золотая маска» в этом году состоится 30 октября.
Премию предполагалось вручить 15 апреля, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 организаторы были вынуждены перенести церемонию и показы спектаклей конкурсной программы на неопределенное время.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу фестиваля «Золотая маска», постановки, которые не удастся привезти в Москву из других городов, музыкальное и драматическое жюри будет смотреть на месте.
Генеральный директор фестиваля Мария Ревякина отметила, что театрам нужно возвращаться к работе осторожно, соблюдая все необходимые ограничения. Организаторы фестиваля ведут переговоры с театрами, площадками и партнерами, а также работают над возобновлением региональной программы в городах России. Первые гастрольные проекты запланированы на 1–17 сентября в Благовещенске.
В конкурсной программе фестиваля «Золотая маска» 2020 года участвуют 62 театра из 21 города. Афиша фестиваля и информация о начале продажи билетов будут опубликованы на сайте «Золотой маски» через две недели.
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