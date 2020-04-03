Приостановлен фестиваль «Золотая маска»

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Сегодня, 3 апреля, организаторы фестиваля «Золотая маска» объявили о решении перенести на неопределенный срок показы всех спектаклей конкурсной программы из-за пандемии коронавируса COVID-19.

«Со всей очевидностью надо признать, что в сложившейся ситуации, в условиях распространения коронавирусной инфекции и в связи с принятыми мерами по борьбе с ней, возобновление в апреле показов спектаклей XXVI Фестиваля "Золотая маска" невозможно», — сообщают организаторы фестиваля.

Они выражают уверенность в том, что конкурсная программа «Золотой маска — 2020» обязатально продолжится, когда ситуация позволит театрам возобновить показы спектаклей.

«Возможно, какие-то постановки получится привезти в Москву, возможно, в какие-то города отправится жюри. Мы обязательно подведем итоги этого непростого года на торжественной церемонии вручения премии «Золотая маска", о точной дате проведения которой мы сообщим, когда планирование такого рода будет возможно», — говорится в сообщении организаторов фестиваля «Золотая маска».

Ранее генеральный гендиректор фестиваля Мария Ревякина сообщила, что церемония награждения лауреатов российской национальной театральной премии «Золотая маска — 2020» в почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» перенесена с 27 марта на неопределенный срок, передает ТАСС.

Лауреаты премии в основных номинациях определяются по итогам фестиваля «Золотая маска». В конкурсной программе 2020 года участвуют 62 театра из 21 города. 26-я церемония награждения лауреатов основных номинаций была назначена на 15 апреля.



































































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