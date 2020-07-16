Музей «Гараж» объявил open call для сборки будущей выставки

© Музей современного искусства «Гараж»

Сегодня, 15 июля, Музей современного искусства «Гараж» открыл прием заявок на участие в выставке, нацеленной на поддержку художественного сообщества во времена пандемии.

Кураторы: Ярослав Воловод, Екатерина Лазарева и Екатерина Савченко. Заявки принимаются до 1 сентября по адресу spec@garagemca.org. Результаты отбора будут объявлены до 1 ноября.

«Мы внимательно следили, как интеллектуальная и творческая среда реагировала на пандемию, как менялось коллективное воображение в ответ на радикально новые условия существования, заставившие многих, как мантру, повторять "мир не будет прежним". И хотя абстрактные рассуждения представляются делом неблагодарным, именно искусство обладает силой воображения, а в сегодняшнем состоянии подвешенности чрезвычайно востребован его "завиральный" ресурс», — рассказывают кураторы проекта.

Выставка по результатам open call — внеплановое событие в выставочной программе «Гаража» — ставит своей целью показать и реализовать проекты художников, исследующие обширную и интригующую территорию художественных спекуляций.

Используя пандемию COVID-19 как точку внешней референции, музей «Гараж» предлагает авторам и творческим коллективам, живущим и работающим на территории России, занять любую удобную дистанцию по отношению к текущей ситуации и рассмотреть спекуляции как одну из форм взаимодействия с реальностью. На open call принимаются как готовые произведения, так и нереализованные проекты в разных жанрах и медиа, в том числе вне привычных выставочных форматов.

Заявка (на русском языке) должна включать в себя СV, портфолио (опционально) и описание проекта:

для готовых произведений: описание (не более 3000 знаков), фотографии/эскизы/чертежи, выставочная история (если есть), текущее местонахождение работы;

для нереализованных/новых проектов: описание (не более 3000 знаков), рабочие материалы/эскизы/чертежи, предварительная смета и график производства работы.

По итогам open call будет отобрано 20–25 проектов. Они будут представлены на итоговой групповой выставке в музее «Гараж», которая пройдет в феврале-марте 2021 года и займет площадь 300 кв.м. Формат и экспозиционный режим проекта будут определены с учетом специфики отобранных произведений и проектов. Каждый участник выставки получит гонорар, бюджет на создание работы и организационное сопровождение.







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