Большой фестиваль мультфильмов подвел итоги

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Сегодня, 13 июля, завершился Большой фестиваль мультфильмов (БФМ), который в этом году впервые проходил в онлайн-формате. Приз зрительских симпатий завоевал фильм Анки Дамиан «Удивительная история Мароны» (L'Extraordinaire Voyage de Marona, Румыния-Франция-Бельгия, 2020).
Как сообщает «Профисинема», работа франко-румынского режиссера получила максимальную оценку — 4,91 балл из 5 возможных.
В программе фестиваля было более 200 фильмов — российские премьеры и победители других анимационных фестивалей, новые полнометражные мультфильмы, сборники лучших российских и зарубежных короткометражек для детей, документальная анимация, работы студентов Британской национальной кино- и телевизионной школы (NFTS) и Эстонской Академии художеств (ЕКА).
Гостями фестивальных встреч, проходивших в формате Zoom-конференций, стали режиссеры, аниматоры и продюсеры из разных стран. В дни фестиваля на специальной платформе зарегистрировалось более 23 тысяч пользователей. По предварительным данным, общее количество просмотров всех фильмов, лекций и мастер-классов превысило 400 тысяч.
«Меня этот фестиваль очень вдохновил, — прокомментировала программный директор БФМ Дина Годер. — Несмотря на то, что в России, как я понимаю, мы были с таким форматом первыми, удивительно, как гладко он прошел, как удобно и легко было людям смотреть кино и участвовать в наших стримах. Мне кажется, наша команда показала себя просто прекрасно, и мы задали ориентир для других фестивалей. Отдельная радость — анимационное сообщество, которое нас очень поддерживало, а режиссеры со всего мира с воодушевлением подключались ко всем нашим встречам. Ну и, конечно, наши прекрасные зрители, особенно из тех мест, где БФМ еще никогда не был: их благодарный отклик давал нам силы каждый день».
Следующий, 14-й Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Москве с 29 октября по 9 ноября 2020 года.
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