Большой фестиваль мультфильмов объявил программу

Приз «Анимаша» © Большой фестиваль мультфильмов

Сегодня, 23 июня, организаторы XIII Большого фестиваля мультфильмов (БФМ) представили его программу. Фестиваль пройдет с 3 по 12 июля, в этом году он впервые в своей истории проводится в онлайн-формате.

Центральными блоками программы станут «Премьеры» — сборники российских мультфильмов, снятые за последний год, и «Победители» — сборники зарубежных фильмов-лауреатов международных фестивалей и кинопремий, сообщает сайт фестиваля.

В ближайшее время на нем будет опубликовано расписание показов. Помимо блоков «Премьеры» и «Победители» в него войдут несколько новых полнометражных мультфильмов, сборники лучших российских и зарубежных короткометражек для детей, программа документальной анимации и фильмы студентов Британской национальной кино- и телевизионной школы (NFTS) и Эстонской Академии художеств (ЕКА).

По итогам зрительского онлайн-голосования лучшим фильмам будет присужден приз — фигурка девочки Анимаши.

Гостями фестиваля станут известные российские и зарубежные режиссеры, аниматоры и продюсеры, встречи с которыми пройдут в формате zoom-конференций.

На сайте БФМ можно будет не только зарегистрироваться для просмотра фильмов и участия в видеоконференциях, но и записаться на занятия «Фабрики мультфильмов» (с 6 по 11 июля), в программе которой лекции и мастер-классы по рисованной и сыпучей анимации, созданию персонажей из бумаги, лепке и работе со звуком.







































































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