Начался онлайн-аукцион в поддержку Музея архитектуры

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Сегодня, 6 июля, на сайте онлайн-галереи и аукциона молодого искусства SAMPLE открылся благотворительный аукцион, организованный для поддержки Музея архитектуры имени А.В. Щусева в посткарантинный период.
Делать виртуальные ставки, чтобы помочь музею, можно будет в течение трех недель: аукцион завершится 26 июля.
На торги выставлены 25 лотов — графические произведения, архитектурные фотографии, гипсовые скульптуры и уникальные предметы интерьера, которые предоставили 25 архитекторов, фотографов и предметных дизайнеров, среди которых главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, дизайнер Дмитрий Логинов, архитекторы Сергей Чобан, Юрий Аввакумов, Наринэ Тютчева и Гарри Нуриев.
«Нам удалось собрать множество удивительных произведений, несмотря на все сложности, связанные с режимом самоизоляции. Несколько поколений архитекторов и дизайнеров объединились для того, чтобы в сложный период поддержать Музей архитектуры, который для многих из них является второй alma mater. В контексте этого проекта наибольшую ценность представляют собой скорее не аукционные лоты, а тот невероятный отклик, который мы получили от профессионального сообщества», — прокомментировала директор Музея архитектуры Елизавета Лихачева.
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