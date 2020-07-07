Начался онлайн-аукцион в поддержку Музея архитектуры

Сергей Чобан. Эскиз перестройки территории «ЛенЭкспо» в Петербурге (Лот №3) © SAMPLE

Сегодня, 6 июля, на сайте онлайн-галереи и аукциона молодого искусства SAMPLE открылся благотворительный аукцион, организованный для поддержки Музея архитектуры имени А.В. Щусева в посткарантинный период.

Делать виртуальные ставки, чтобы помочь музею, можно будет в течение трех недель: аукцион завершится 26 июля.

На торги выставлены 25 лотов — графические произведения, архитектурные фотографии, гипсовые скульптуры и уникальные предметы интерьера, которые предоставили 25 архитекторов, фотографов и предметных дизайнеров, среди которых главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, дизайнер Дмитрий Логинов, архитекторы Сергей Чобан, Юрий Аввакумов, Наринэ Тютчева и Гарри Нуриев.

«Нам удалось собрать множество удивительных произведений, несмотря на все сложности, связанные с режимом самоизоляции. Несколько поколений архитекторов и дизайнеров объединились для того, чтобы в сложный период поддержать Музей архитектуры, который для многих из них является второй alma mater. В контексте этого проекта наибольшую ценность представляют собой скорее не аукционные лоты, а тот невероятный отклик, который мы получили от профессионального сообщества», — прокомментировала директор Музея архитектуры Елизавета Лихачева.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU