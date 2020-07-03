Концерт Ника Кейва без зрителей покажут в интернете

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23 июля состоится онлайн-показ видеозаписи сольного выступления австралийского рок-музыканта Ника Кейва в пустом зале лондонского Александра-паласа.
Как сообщает Pitchfork, в программе концерта «Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace» фортепианные переложения песен Ника Кейва и его групп Bad Seeds и Grinderman разных лет.
В частности, прозвучат композиции с «Ghosteen», прошлогоднего альбома Nick Cave and the Bad Seeds.
Билеты на онлайн-концерт 23 июля стоимостью $20 уже поступили в продажу.
Концерт будет транслироваться только один раз, видео нельзя будет ни перемотать, ни поставить на паузу, по окончании трансляции его не будут выкладывать в интернет для последующего просмотра.
Выступление Ника Кейва снимал ирландский оператор Робби Райан, фильмография которого насчитывает более ста картин. В 2011 году Райан получил приз Венецианского фестиваля за работу над «Грозовым перевалом» (Wuthering Heights) Андреа Арнольд, в 2018 году — приз Европейской киноакадемии и номинацию на «Оскар» за «Фаворитку» (The Favourite) Йоргоса Лантимоса.
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