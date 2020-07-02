Объявлена дата открытия Пушкинского музея

© Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ), три с половиной месяца назад закрывшийся для посетителей из-за пандемии коронавируса COVID-19, возобновит работу 10 июля.

Как сообщает пресс-служба ГМИИ, первыми выставками, которые можно будет посмотреть в музее, станут «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина» в Главном здании и «Тату» в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.

Онлайн-билеты в музей продаются на его сайте с 1 июля.

«Чтобы пребывание в музее было комфортным и безопасным, введены новые временные правила посещения», — отметили в пресс-службе.

Правила опубликованы на сайте ГМИИ. В частности, вводится посещение музея по сеансам, при входе у посетителей будут бесконтактно измерять температуру, в музее нужно будет носить маску, а при осмотре экспозиции следовать безопасными маршрутами, обозначенными на стенах и на полу.

Пушкинский музей закрыт для посещения с 17 марта, когда он первым из федеральных музеев полностью приостановил свою работу в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19.







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