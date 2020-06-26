Началась продажа билетов на выставку «Выбор Костаки»

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25 июня Музей AZ объявил о начале продажи билетов на выставку «Выбор Костаки». Выставка открывается 9 июля, она организована к пятилетию музея и посвящена Георгию Костаки, собравшему уникальную коллекцию первого русского авангарда и художников-нонконформистов.
Билеты можно купить на сайте Музея AZ. Стоимость билета — 200 рублей.
Выставку «Выбор Костаки» первоначально планировалось открыть в середине апреля, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 сроки ее проведения были перенесены.
Георгий Костаки (1913-1990) уехал из СССР в 1977 году, но бóльшую часть своей коллекции оставил на родине — подарил Третьяковской галерее, музею имени Андрея Рублева, музею-заповеднику «Царицыно». В 2013 году дочь Георгия Костаки, Алики, подарила Музею AZ более 600 работ Анатолия Зверева.
Работы из всех этих собраний можно будет увидеть на выставке «Выбор Костаки». Также на ней будут демонстроваться медиаинсталляция Платона Инфанте и фильм Елены Лобачевской «Дар Костаки», в котором о коллекционере рассказывают люди, лично его знавшие.
«"Выбор Костаки" — это не только дань памяти и уважения замечательному коллекционеру, — отмечают организаторы выставки, — но и попытка разгадать тайну его уникальной способности увидеть талант и даже гений в произведении никому неизвестного или давно умершего и всеми забытого художника; предсказать большое будущее молодому парню, красящему заборы в Сокольниках».
Выставка «Выбор Костаки» в Музее AZ продлится до 8 ноября.
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