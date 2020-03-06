Музей АZ готовит выставку «Выбор Костаки»

Олег Целков. Две женщины. 1957 © Музей АZ

17 апреля в Музее AZ в Москве откроется выставка «Выбор Костаки», посвященная Георгию Костаки (1913-1990) и произведениям русского изобразительного искусства XX века из его коллекции, которые находятся в собраниях российских музеев.

Об этом сообщает сайт Музея AZ.

Легендарный коллекционер, открывший России и миру работы мастеров первого русского авангарда, ценитель и покровитель художников советского андеграунда был вынужден покинуть Советский Союз в 1977 году, но бóльшую часть своей коллекции оставил на родине — подарил Третьяковской галерее, музею имени Андрея Рублева, музею-заповеднику «Царицыно».

В 2013 году Музеем AZ была приобретена значительная часть коллекции Костаки — работы художников-шестидесятников Владимира Янкилевского, Франциско Инфанте, Владимира Яковлева, Олега Целкова. В том же году дочь Георгия Костаки, Алики, подарила Музею AZ более 600 работ Анатолия Зверева.

Работы из всех этих собраний можно будет увидеть на выставке «Выбор Костаки». Также на ней будут демонстроваться медиаинсталляция Платона Инфанте и фильм Елены Лобачевской «Дар Костаки», в котором о коллекционере рассказывают люди, лично его знавшие.

Выставка «Выбор Костаки» в Музее AZ продлится до 27 апреля.









































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