«Рок на Волге» устраивает онлайн-концерт «Сплина» и «Би-2»

28 июня фестиваль «Рок на Волге» проведет бесплатный онлайн-концерт, на котором выступят группы «Сплин» и «Би-2». Сценой концерта будет баржа на Волге.

Международный рок-фестиваль «Рок над Волгой» в этом году должен был состояться впервые после семилетнего перерыва. Свое участие в девятичасовом концерте 27 июня на 45-тысячном стадионе «Самара Арена» подтвердили российские исполнители «Мумий Тролль», Papa Roach, Земфира, «Би-2» и «Сплин», а также американская рок-группа Papa Roach.

В мае организаторы фестиваля, компания NCA, были вынуждены отменить его из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщает пресс-служба фестиваля «Рок над Волгой», на днях было принято решение организовать специальный проект — бесплатный онлайн-концерт групп «Сплин» и «Би-2».

Вести концерт будет Олег Гаркуша, трансляция начнется 28 июня в 19:00 мск и будет вестись в формате реального присутствия — 360⁰. Зрители смогут задавать артистам вопросы в прямом эфире.

Площадкой концерта станет баржа на Волге. Напротив сцены на барже установят большой экран, на котором крупным планом будут выводиться видео зрителей, подключившихся к трансляции по видеосвязи в приложении Zoom. По итогам конкурса в социальных сетях фестиваля места на онлайн-трибуне «Рока на Волге» получит тысяча зрителей.

«Подготовка “Рока Над Волгой — 2020” шла в течение нескольких лет, наша команда вложила в проект колоссальное количество душевных сил и физической энергии. Но мы знали, что тысячи людей ждали возвращения любимого фестиваля и не можем их подвести, просто так перенеся его на следующий год», — говорит директор проекта Ева Самсонова.

Онлайн-концерт проводится при поддержке Благотворительного фонда Константина Хабенского



















































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