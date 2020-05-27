Перенесен фестиваль «Рок над Волгой»

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Международный рок-фестиваль «Рок над Волгой» в 2020 году не состоится 27 июня. Его перенесли на неопределенный срок.
«Мы до последнего надеялись, что есть шанс проведения фестиваля в 2020 году, — говорится в сообщении команды фестиваля, поступившем в редакцию COLTA.RU. — Но сегодня мы должны вам честно сообщить, что фестиваль не состоится в запланированные даты. В данный момент мы ждем информацию о правительственных мерах, чтобы предпринять соответствующие шаги. Отмена фестиваля, несомненно, станет ужасным ударом для нашей команды и неизбежно повлечет серьезные финансовые последствия».
«Несколько месяцев мы работали над возможными вариантами проведения фестиваля в этом году, но с текущей ситуацией в мире это оказалось невозможным. Это непростое решение, которое нам пришлось принять, но мы верим, что оно самое верное в данных обстоятельствах. Ваше здоровье и безопасность для нас превыше всего», — подчеркивают организаторы фестиваля.
Они также сообщают, что информация о процедуре возврата билетов будет опубликована, как только правительство официально объявит о снятии ограничительных мер.
В 2020 году фестиваль «Рок над Волгой» впервые после семилетнего перерыва должен был пройти 27 июня на 45-тысячном стадионе «Самара Арена».
Свое участие в девятичасовом концерте подтвердили «Мумий Тролль», Papa Roach, Земфира, «Би-2» и «Сплин».
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