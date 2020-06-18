Карнеги-холл отменяет концерты до 2021 года

18 июня Карнеги-холл объявил об отмене всех концертов, запланированных до конца 2020 года, в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

«На нелегко было принять это решение, — цитирует The New York Times директора и художественного руководителя Карнеги-холла Клайва Гиллинсона, — Но безопасность артистов, публики и сотрудников Карнеги-холла превыше всего».

По предварительным данным, в конце финансового года (30 июня) бюджет Карнеги-холла закроется c дефицитом $8 млн. На следующий год прогнозируются потери от $13 млн до $14 млн.

Об отмене осеннего сезона объявило и руководство Линкольн-центра. В сообщении пресс-службы крупнейшего культурного центра Нью-Йорка говорится, что в результате Линкольн-центр недополучит еще $1,3 млн от продажи билетов в добавление к $13 млн дохода, потерянного с начала карантина.

Ранее полностью отменили осенний сезон Нью-Йоркский филармонический оркестр и Метрополитен-опера. Объясняя это решение, гендиректор Метрополитен-оперы Питер Гелб сказал: «Совершенно очевидно, что оперные представления и социальное дистанцирование несовместимы. И речь не только о зрителях, но и о здоровье труппы. Мы не можем посадить симфонический оркестр в оркестровую яму, а исполнителей и хор тесной группой вывести на сцену».



































































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