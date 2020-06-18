Названы новые даты проведения Рижской биеннале

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Вторая Рижская международная биеннале современного искусства (RIBOCA2) «И вдруг всё расцвело» пройдет с 20 августа по 13 сентября. Первоначально биеннале планировалось провести с мая по октябрь, но в связи с пандемией коронавируса COVID-19 организаторы были вынуждены изменить свои планы.
Как сообщает пресс-служба Рижской биеннале, все подготовительные работы пришлось внезапно приостановить буквально за два месяца до назначенного открытия. Восприняв экстремальную ситуацию этой весны как призыв к переменам и переосмыслению, команда биеннале пришла к идее нового формата.
Экспозиция RIBOCA2 развернется на 20 гектарах бывшего индустриального порта в Андрейсале и превратится в съемочную площадку фильма, который будет сниматься в часы работы выставки.
«Как и сама выставка, фильм станет размышлением о границах и метаморфозах ситуации конца конкретного мира. Сценарий фильма следует за остатками первоначального плана выставки, петляя между незаконченными, переоформленными и переосмысленными замыслами и разворачиваясь как одиссея, художественный дрейф и размышление о непостоянстве вещей. Этот фильм — посвящение желанному и по-новому зачаровывающему нас миру, в котором произведения искусства служат проводниками, путевыми знаками для мыслей», — говорит куратор RIBOCA2 Ребекка Ламарш-Вадель.
Полнометражный фильм по ее сценарию снимет латвийский режиссер Давис Симанис, в качестве оператора приглашен Андрейс Рудзатс. Выпуск фильма планируется в начале 2021 года.
Кроме того, в течение трех недель работы экспозиции — с учетом санитарных норм и правил социального дистанцирования — будут проходить перформансы, экскурсии и мероприятия публичной программы.
Онлайн-серия лекций и бесед, задуманная Ребеккой Ламарш-Вадель вместе с сокуратором публичных программ Софией Лемос, была запущена 21 мая на сайте RIBOCA. Она выстроена как глоссарий, посвященный ключевым понятиям кураторской концепции биеннале. Теоретики и исследователи, поэты и писатели приглашены поразмышлять над такими словами, как Конец, Человек, Любовь, Руины, Забота, Магия, Андеграунд, Голоса, Призраки, используя их как своего рода оптику для того, чтобы приблизить к нам альтернативные перспективы и точки зрения на сценарии нашего общего настоящего и будущего.
Среди участнико в лекций и бесед — CAConrad, Марисоль де ла Кадена, Эммануэль Кочча, Борис Гройс, Джек Халберстам, Тим Инголд, Андрэ Лепецки, София Льюис, Майкл Мардер, Биргит Менцель, Астрида Нейманис, Тобиас Риси, Марина Симакова.
Полный список участников RIBOCA2 приводится на сайте биеннале.
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