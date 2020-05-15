Рижская биеннале проведет серию онлайн-лекций и бесед

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Куратор Второй Рижской международной биеннале современного искусства (RIBOCA2) Ребекка Ламарш-Вадель анонсировала серию еженедельных онлайн-лекций, бесед, семинаров и других мероприятий, на которых будут обсуждаться ключевые понятия, вдохновившие биеннале.
«Конец, Природа, Любовь, Руины, Целительство, Магия, Космос, Андеграунд, Забота, Мечты, Танец, Воображение, Человек, Неукротимость, Призраки, Метаморфозы, Голоса, Вымыслы и Будущее, — перечисляет пресс-служба биеннале. — Каждое из этих ключевых слов — отсылка к теме событий текущей недели, а также инструмент для построения альтернативных представлений, в которых признается и учитывается все разнообразие способов существования, мышления и деятельности».
Главная тема Второй Рижской международной биеннале современного искусства — «И вдруг всё расцвело». Открытие RIBOCA2 было назначено на 16 мая, но в связи с ситуацией, сложившейся в Латвии и других странах из-за пандемии коронавируса COVID-19, организаторы решили расширить публичную программу биеннале. Так появилась идея большой серии онлайн-событий, соавтором которой стала сокуратор публичных программ София Лемос.
В серии примут участие мыслители, писатели, и исследователи из различных областей знаний.
Среди них физик и квир-теоретик Карен Барад, антрополог Марисоль де ла Кадена, философы Федерико Кампанья и Эмануэле Кочча, поэт CAConrad, социолог Боавентура ди Соуза Сантуш, философ Венсьян Депре, антрополог Анна Левенхаупт Цзин, социолог и писатель Эвери Ф. Гордон, историк искусства Борис Гройс, квир-теоретик Джек Халберстам, исследовательница Марина Симакова, художники Антон Видокле и Арсений Жиляев из Института космоса, исследователь перформативных практик Андре Лепецки, феминистская писательница и географ Софи Льюис, философ Майкл Мардер, экологический и феминистский мыслитель Астрида Нейманис, антрополог Тобиас Рис, художник Николай Смирнов и исследовательница Биргит Менцель, а также поэтэсса, выступающая за отмену тюрем Джэки Вэнг и математик Александр Молл.
Первое событие серии с участием CAСonrad состоится на сайте RIBOCA 21 мая и будет посвящено понятию Конца как новым формам устойчивости и трансформации, а также возможности переоценить ценности хищнического, эксплуататорского и деструктивного общества.
Полный список событий серии с датами, биографиями участников и подробными описаниями тем в ближайшее время будет опубликован в разделе «Программа» сайта RIBOCA.
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