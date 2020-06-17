Начался сбор средств в поддержку филармонии «Триумф»

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Зоя Скобельцына об образовательно-развлекательной платформе Onlineup17 июня 2020445
Сотрудники пермской частной филармонии «Триумф» запустили краудфандинговую кампанию, которая призвана сохранить концертную площадку, оказавшуюся под угрозой закрытия из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Об истории частной филармонии «Триумф» рассказываюти инициаторы краудфандинговой кампании на Planeta.ru.
В конце XIX века в здании филармонии был магазин музыкальных инструментов, в начале XX века там открылся первый в Перми электротеатр, где показывали немое кино в сопровождении струнного оркестра. Впоследстии «Триумф» стал первым пермским кинотеатром, оборудованным для показа звукового кино, но в 2008 году, незадолго до своего 100-летнего юбилея, он был закрыт.
С лета 2016 года в этом здании располагается частная филармония «Триумф». Она была создана по инициативе дирижера Теодора Курентзиса, предложившего открыть независимую концертную площадку, где сходились бы разные направления искусства.
Сегодня «Триумф» — многофункциональное пространство, которое одновременно является и концертным залом, и театром, и кинотеатром, и галереей. Филармония каждый год становилась одной из площадок Дягилевского фестиваля и принимала у себя в гостях множество музыкантов из разных стран.
«Зал, проживший более 100 лет, не подвержен влиянию никаких вирусов, но без работы и людей — это просто стены. Частная филармония "Триумф" — полностью независимый проект и не имеет никакой поддержки от государства. 19 мая 2020 года "Триумфу" исполнилось 4 года, но ситуация в мире очень сильно повлияла на работу концертной площадки. Из-за режима самоизоляции в России и запретов на проведение мероприятий зрители начали возвращать билеты на концерты и спектакли, а проект остался без средств к существованию. На данный момент сумма наших убытков составляет 1 млн рублей, и с каждым днем эта сумма становится все больше. Концертный сезон весны пропал полностью, и у "Триумфа" не осталось запасов средств на лето, и это учитывая то, что в летний сезон концерты в закрытых залах не являются приоритетом. И мы не знаем, как долго эта ситуация продлится, поэтому просим вашей поддержки. Для того, чтобы пережить этот сложный период, нам необходима ваша поддержка», — говорит директор частной филармонии «Триумф» Мария Зуева.
На два летних месяца — до начала работы концертных залов — филармонии требуется 406 тысяч рублей. Эта сумма включает зарплатный фонд, средства на техническое обеспечение и организацию онлайн-концертов в рамках проекта «Домашняя филармония "Триумф"», а также на хозяйственную деятельность, связанную с содержанием помещений.
До конца кампании осталось 45 дней.
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