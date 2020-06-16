БДТ устраивает благотворительный показ спектакля «Алиса»

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19 июня на портале Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова состоится благотворительный показ спектакля Андрея Могучего «Алиса», которым завершится акция #помогиврачам.
Начало в 19:00, купить билеты и сделать пожертвования в рамках акции #помогиврачам можно здесь.
Покупая билет на спектакль, зрители поддерживают НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Все средства от продажи билетов деньги пойдут на закупку тестов на антитела к COVID-19, которые позволят врачам эффективно и безопасно работать с пациентами.
Ежедневно НИИ имени Джанелидзе требуются тесты на коронавирус, которых в связи с потоком пациентов и отсутствием у больницы ковидного статуса на всех не хватает. В результате благотворительного сбора, инициированного БДТ, будут закуплены 1600 тестов на антитела для врачей и пациентов НИИ имени Джанелидзе. Фонд «Не напрасно» возьмет на себя закупку и передачу всего необходимого больнице в самые краткие сроки.
Благотворительный показ спектакля Андрея Могучего «Алиса» на портале БДТdigital, завершающий акцию #помогиврачам, состоится только один раз.
Благотворительную эстафету #помогиврачам инициировали 17 мая БДТ, журнал «Театр» и фонд «Не напрасно». В тот день артисты БДТ читали документальные тексты, написанные медицинскими работниками, находящимися в эпицентре борьбы с COVID-19. В результате было собрано почти 4 млн рублей, которые пошли на закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников НИИ имени Джанелидзе.
В течение месяца в эстафете #помогиврачам приняли участие 25 российских театров и других культурных учреждений. На сегодняшний день в рамках акции удалось собрать около 7 млн рублей. Все средства были направлены на поддержку больниц в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Симферополе, Вологде, Новосибирске и Твери.
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