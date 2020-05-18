Артисты БДТ провели акцию #помогиврачам

17 мая артисты Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова (БДТ) приняли участие в эстафете #помогиврачам, организованной БДТ совместно с журналом «Театр» и проектом «Что делать», направленным против COVID-19.

В течение всего дня на портале БДТdigital Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Светлана Крючкова, Георгий Штиль, Нина Усатова, Ируте Венгалите, Анатолий Петров, Елена Попова, Марина Игнатова, Дмитрий Воробьев, Варвара Павлова, Алена Кучкова, Юлия Марченко, Геннадий Блинов, Ольга Ванькова, Александра Магелатова и другие артисты БДТ читали документальные тексты, написанные медицинскими работниками — реаниматологами, терапевтами, хирургами, медсестрами, – которые сейчас находятся в эпицентре борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

Цель проекта — помощь больницам. Собранные в результате акции деньги пойдут на создание безопасных условий работы для врачей.

Помимо БДТdigital видео, записанные во время проведения акции, выложены в свободный доступ на сайте журнала «Театр».

Поддержать врачей может любой желающий, сделав пожертвование на сайте проекта «Что делать» или отправив СМС со словом «НЕНАПРАСНО» пробел СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ (цифрами) на короткий номер 3434. Допустимый размер пожертвования — от 10 до 15000 рублей. Комиссия с абонента — 0%.



















































































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