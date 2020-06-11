Федеральным музеям и музеям-заповедникам разрешили открыть парки

© Московский государственный объединенный музей-заповедник

Открытые пространства музеев и музеев-заповедников, которые находятся в ведении Министерства культуры, смогут возобновить работу с 16 июня при соблюдении всех принятых в субъектах РФ мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Об этом говорится в приказе, подписанном министром культуры Ольгой Любимовой, сообщает сайт Минкульта.

Приказ обязывает федеральные учреждения организовать доступ на свои территории, включая парковые зоны и экспозиции под открытым небом, «в соответствии с режимом работы организаций и требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности, утвержденными Роспотребнадзором».

Роспотребнадзор и Минкульт совместно разработали «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях».

Музеям, в частности, рекомендуется подготовить помещения к полноценной работе, проведя санитарную обработку выставочных залов и установив защитные экраны в местах взаимодействия с посетителями, а также организовать маршрутизацию, обеспечивающую при возможности раздельные входы и выходы в здания музеев.

Кроме того, Роспотребнадзор и Минкульт рекомендуют сотрудникам и посетителям музеев находиться в помещениях в гигиенических масках и перчатках, соблюдая требуемую дистанцию.



























































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