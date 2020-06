Начинается серия онлайн-дискуссий о будущем архитектурного образования

11 июня состоится первая онлайн-дискуссия из серии «Architectural (De)Schooling in the Age of Quarantine», посвященной новым формам взаимодействия между архитектурными школами и студентами в разных странах. Организаторы серии – Архитектурная школа МАРШ (Москва).

Неожиданный для многих школ переход образовательного процесса в дистанционный формат был вызван экстремальными обстоятельствами. Буквально в один момент случился исторический переход от старых к новым формам взаимодействия между школами и студентами. После завершения эпидемии возврат к старым порядкам вряд ли будет возможен.

Что это означает для школ, для самого института архитектурного образования, которое, по мнению многих находится в перманентном кризисе с начала века?

Обсудить эти вопросы Архитектурная школа МАРШ пригласила преподавателей школ из разных стран, с разными подходами, представителей разных поколений.

В онлайн-дискуссиях, которые пройдут в Zoom и будут транслироваться на YouTube, примут участие преподаватели МАРШ, ETH Zurich, MIT, Колумбийского университета, школы Архитектурной ассоциации, TU Delft и многих других школ.

В первых встречах примут участие ректор МАРШ Евгений Асс и ректор школы ARCHIP в Праге Регина Локутова (11 июня), заместитель декана факультета архитектуры ETH Zurich Том Эмерсон и Сэм Джейкоб, профессор архитектурной школы Университета Иллинойса в Чикаго, член совета Архитектурной ассоциации (13 июня).

За обновлениями в расписании можно следить на сайте проекта и в социальных сетях школы МАРШ. Там же появятся ссылки на вебинары в Zoom и трансляции в YouTube.



























































