Начинается серия онлайн-дискуссий о будущем архитектурного образования

«То я грустная дельфинья дева, то вечная невеста, то суперзвезда Стелла»
Хрупкость, броня и пылающие сердца Дарьи Абдуллиной10 июня 2020671
11 июня состоится первая онлайн-дискуссия из серии «Architectural (De)Schooling in the Age of Quarantine», посвященной новым формам взаимодействия между архитектурными школами и студентами в разных странах. Организаторы серии – Архитектурная школа МАРШ (Москва).
Неожиданный для многих школ переход образовательного процесса в дистанционный формат был вызван экстремальными обстоятельствами. Буквально в один момент случился исторический переход от старых к новым формам взаимодействия между школами и студентами. После завершения эпидемии возврат к старым порядкам вряд ли будет возможен.
Что это означает для школ, для самого института архитектурного образования, которое, по мнению многих находится в перманентном кризисе с начала века?
Обсудить эти вопросы Архитектурная школа МАРШ пригласила преподавателей школ из разных стран, с разными подходами, представителей разных поколений.
В онлайн-дискуссиях, которые пройдут в Zoom и будут транслироваться на YouTube, примут участие преподаватели МАРШ, ETH Zurich, MIT, Колумбийского университета, школы Архитектурной ассоциации, TU Delft и многих других школ.
В первых встречах примут участие ректор МАРШ Евгений Асс и ректор школы ARCHIP в Праге Регина Локутова (11 июня), заместитель декана факультета архитектуры ETH Zurich Том Эмерсон и Сэм Джейкоб, профессор архитектурной школы Университета Иллинойса в Чикаго, член совета Архитектурной ассоциации (13 июня).
За обновлениями в расписании можно следить на сайте проекта и в социальных сетях школы МАРШ. Там же появятся ссылки на вебинары в Zoom и трансляции в YouTube.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:26Фестиваль «Зеркало» пройдет по расписанию, но в онлайн-формате
17:19Политех запускает новый сезон программы «Разные люди — новый музей»
16:47Начинается серия онлайн-дискуссий о будущем архитектурного образования
14:48Второй фестиваль «Точка перемещения» пройдет в онлайн-формате
13:45Фестиваль «Толстой» перенесли на 2021 год
13:00Открытое письмо Ассоциации театральных критиков
11:41МГУ занял 74-е место в рейтинге лучших университетов мира
11:02Александр Беглов: Фестиваль «Звезды белых ночей» пройдет 20 июня
9 июня 2020
17:03Объявлен конкурс для художников новой реальностиВсе новости
Хрупкость, броня и пылающие сердца Дарьи Абдуллиной10 июня 2020671
Есть ли у Ecocup соперники и соратники? И на что вам стоит попасть, когда вы окажетесь в освобожденной от карантина Европе?10 июня 2020362
Анастасия Цымбал о Никитинском театре, краудфандинге и онлайн-премьерах10 июня 2020452
Директор Albertina Modern — о музейной конкуренции, коллекционерах и крахе графических кабинетов9 июня 20202754
Валентина Агеева о команде, книгах и читателях издательства «Пешком в историю»9 июня 2020880
Незамеченный сериал Грегга Араки «А теперь — апокалипсис» как безумная альтернатива стерильным «Нормальным людям»9 июня 20201930
47 фотопроектов о жизни во время пандемии и самоизоляции9 июня 20206791
Как знаменитая коллекция графики превратилась в национальный художественный музей8 июня 20201518
Почему буйный панк-дуэт из Кирова использует на сцене полицейскую форму8 июня 20201786
Маша Скрипальщикова о реставрации советских игровых автоматов, карантинных турнирах по тетрису и будущих лекциях офлайн8 июня 2020908
О польском и белорусском искусстве, журнале Zbor, современном архиве и политическом измерении самоорганизации5 июня 20202131
«Происшествия» в «БДТ Digital»5 июня 20202057