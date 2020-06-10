Фестиваль «Толстой» перенесли на 2021 год

© Юлия Вронская / Театральный фестиваль «Толстой»

Пятый международный театральный фестиваль под открытым небом «Толстой», который предполагалось провести в музее-усадьбе «Ясная Поляна» с 1 по 5 июля, по решению оргкомитета перенесен на будущее лето из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом было объявлено 9 июня на встрече, которую провел губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщает сайт областного правительства.

«Запланированный в этом году международный театральный фестиваль "Толстой" по решению оргкомитета фестиваля будет перенесен на июль 2021 года», — говорится в сообщении.

Впервые театральный фестиваль «Толстой» прошел в 2016 году, напоминает ТАСС. В 2017 году он приобрел международный статус, в 2019 году вошел в топ-200 лучших культурных событий в РФ. Свои постановки на фестивале «Толстой» показывали театральные коллективы из России, Абхазии, Болгарии, Латвии и Китая.

Основу афиши фестиваля составляют спектакли по произведениям Льва Толстого.

«Толстой, как бы мы ни хотели обратного, не самый репертуарный писатель, но сам фестиваль в Ясной Поляне стал мощным стимулом для постановок, убеждением, что Толстого ставить надо, — говорил, представляя программу 2019 года, программный директор фестиваля Павел Руднев. — В этой связи главная наша цель — мотивировать художников интересоваться текстами Толстого и поощрять их интерес».















































































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