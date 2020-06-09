Три перформанса Дмитрия Волкострелова покажут в интернете

© Фонд V-A-C

Сегодня, 9 июня, фонд V–A–C и Центр имени Вс. Мейерхольда (ЦИМ) начинают серию из трех онлайн-перформансов «Представление» режиссера Дмитрия Волкострелова.

В основе проекта — три новые книги издательства фонда V–A–C: «Теория перформанса» Ричарда Шехнера, «Женский пол» Андреа Лонг Чу, «Теория современной драмы» Петера Сонди.

Представление» предлагает изменить способы взаимодействия с текстом книги и возможности ее репрезентации: первые впечатления перформеров от чтения фрагментов и их реакция на монологи редакторов, переводчиков и экспертов. Цель перформанса — исследование текста и его восприятия в разных условиях.

Участники перформанса — резиденты ЦИМа, артисты и художники, критики и молодые театроведы — прочитают отрывки текстов, которые увидят впервые перед началом перформанса, а затем на слух воспроизведут монологи спикеров, которые также впервые услышат в наушниках.

Трансляции пройдут в Zoom, затем в течение недели видеозаписи перформансов появятся на YouTube-канале фонда V–A–C.

Начало трансляций в 19:00, просмотр по предварительной регистрации.

9 июня — «Перформанс как способ изучения мира» по книге Ричарда Шехнера «Теория Перформанса»



Шехнер изучает перформанс как неотъемлемую часть жизни и связывает его с любыми человеческими взаимодействиями. Мы каждый день исполняем роли, выполняя ритуалы, обмениваясь товарами и идеями, принимая участие в спортивных играх или участвуя в других популярных развлечениях.



Перформеры: арт-практик Александр Андрияшкин, драматург Екатерина Бондаренко, танцхудожник и куратор Татьяна Гордеева, актер театра «Июльансамбль» Никита Юськов.



Спикеры: исследователь перформативности и куратор Дарья Демехина, редактор издательского отдела фонда V–A–C Ирина Ивакина, кандидат психологических наук, PhD (социология), автор курса «Танец и двигательная культура в истории и современности» в НИУ ВШЭ Ирина Сироткина.





11 июня — «Все люди женского пола, и всем от этого тошно» по книге Андреа Лонг Чу «Женский пол»



Чу исследует гендер и сексуальность, рассуждая о желании как непреодолимой внешней силе, перформансе и порнографии, феминизме и психоанализе. На каждом этапе она отстаивает тезис, что «женскость» — не анатомическая или генетическая характеристика организма, а скорее универсальное экзистенциальное состояние, от которого страдают мужчины, женщины и все остальные.



Перформеры: куратор и критик, участник театральной компании «Перфобуфет» Ваня Демидкин, перформерка и журналистка Анастасия Ковальчук, актриса театра и кино Коля Ноекельн, режиссер Артем Томилов.



Спикеры: старший редактор издательского отдела фонда V–A–C Карен Саркисов, переводчица книги, кинокритик, член редколлегии журнала «Логос» Инна Кушнарева, театральная критик и режиссерка Ольга Тараканова, художница Шифра Каждан.





13 июня — «Кризис традиции» по книге Петера Сонди «Теория современной драмы»



Сонди анализирует изменения в поэтике драмы, начало которым было положено на рубеже веков в пьесах Ибсена, Чехова и Стриндберга, и прослеживает их развитие в экспериментальных методах Пиранделло и Брехта, подробно рассматривая аспекты «распада формообразующего принципа драмы».



«Теория современной драмы» более полувека назад стала важной частью западного дискурса о театре, а теперь впервые выходит на русском языке.



Перформеры: театральный критик, директор Мобильного Художественного Театра Алексей Киселёв, театральный исследователь Дарья Ковальская, театроведка Анастасия Коцарь, театроведка и выпускница ГИТИСа Дарья Проскурякова.



Спикеры: редактор издательского отдела фонда V–A–C Ирина Ивакина, театровед и куратор «Школы современного зрителя и слушателя» Электротеатра Станиславский Кристина Матвиенко, театральный критик, куратор Мастерской детской драмы Павел Руднев, переводчик книги и главный редактор издательства libra Александр Филиппов-Чехов.







Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU