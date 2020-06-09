Три перформанса Дмитрия Волкострелова покажут в интернете

«Я не готов давать место искусству, которое терпит на биеннале грандиозные фиаско»
Директор Albertina Modern — о музейной конкуренции, коллекционерах и крахе графических кабинетов9 июня 20201516
Сегодня, 9 июня, фонд V–A–C и Центр имени Вс. Мейерхольда (ЦИМ) начинают серию из трех онлайн-перформансов «Представление» режиссера Дмитрия Волкострелова.
В основе проекта — три новые книги издательства фонда V–A–C: «Теория перформанса» Ричарда Шехнера, «Женский пол» Андреа Лонг Чу, «Теория современной драмы» Петера Сонди.
Представление» предлагает изменить способы взаимодействия с текстом книги и возможности ее репрезентации: первые впечатления перформеров от чтения фрагментов и их реакция на монологи редакторов, переводчиков и экспертов. Цель перформанса — исследование текста и его восприятия в разных условиях.
Участники перформанса — резиденты ЦИМа, артисты и художники, критики и молодые театроведы — прочитают отрывки текстов, которые увидят впервые перед началом перформанса, а затем на слух воспроизведут монологи спикеров, которые также впервые услышат в наушниках.
Трансляции пройдут в Zoom, затем в течение недели видеозаписи перформансов появятся на YouTube-канале фонда V–A–C.
Начало трансляций в 19:00, просмотр по предварительной регистрации.
9 июня — «Перформанс как способ изучения мира» по книге Ричарда Шехнера «Теория Перформанса»
Шехнер изучает перформанс как неотъемлемую часть жизни и связывает его с любыми человеческими взаимодействиями. Мы каждый день исполняем роли, выполняя ритуалы, обмениваясь товарами и идеями, принимая участие в спортивных играх или участвуя в других популярных развлечениях.
Перформеры: арт-практик Александр Андрияшкин, драматург Екатерина Бондаренко, танцхудожник и куратор Татьяна Гордеева, актер театра «Июльансамбль» Никита Юськов.
Спикеры: исследователь перформативности и куратор Дарья Демехина, редактор издательского отдела фонда V–A–C Ирина Ивакина, кандидат психологических наук, PhD (социология), автор курса «Танец и двигательная культура в истории и современности» в НИУ ВШЭ Ирина Сироткина.
11 июня — «Все люди женского пола, и всем от этого тошно» по книге Андреа Лонг Чу «Женский пол»
Чу исследует гендер и сексуальность, рассуждая о желании как непреодолимой внешней силе, перформансе и порнографии, феминизме и психоанализе. На каждом этапе она отстаивает тезис, что «женскость» — не анатомическая или генетическая характеристика организма, а скорее универсальное экзистенциальное состояние, от которого страдают мужчины, женщины и все остальные.
Перформеры: куратор и критик, участник театральной компании «Перфобуфет» Ваня Демидкин, перформерка и журналистка Анастасия Ковальчук, актриса театра и кино Коля Ноекельн, режиссер Артем Томилов.
Спикеры: старший редактор издательского отдела фонда V–A–C Карен Саркисов, переводчица книги, кинокритик, член редколлегии журнала «Логос» Инна Кушнарева, театральная критик и режиссерка Ольга Тараканова, художница Шифра Каждан.
13 июня — «Кризис традиции» по книге Петера Сонди «Теория современной драмы»
Сонди анализирует изменения в поэтике драмы, начало которым было положено на рубеже веков в пьесах Ибсена, Чехова и Стриндберга, и прослеживает их развитие в экспериментальных методах Пиранделло и Брехта, подробно рассматривая аспекты «распада формообразующего принципа драмы».
«Теория современной драмы» более полувека назад стала важной частью западного дискурса о театре, а теперь впервые выходит на русском языке.
Перформеры: театральный критик, директор Мобильного Художественного Театра Алексей Киселёв, театральный исследователь Дарья Ковальская, театроведка Анастасия Коцарь, театроведка и выпускница ГИТИСа Дарья Проскурякова.
Спикеры: редактор издательского отдела фонда V–A–C Ирина Ивакина, театровед и куратор «Школы современного зрителя и слушателя» Электротеатра Станиславский Кристина Матвиенко, театральный критик, куратор Мастерской детской драмы Павел Руднев, переводчик книги и главный редактор издательства libra Александр Филиппов-Чехов.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
11:02Александр Беглов: Фестиваль «Звезды белых ночей» пройдет 20 июня
Вчера
17:03Объявлен конкурс для художников новой реальности
15:31Зальцбургский фестиваль объявил программу
14:54Центр Вознесенского отметит Блумсдэй благотворительными онлайн-чтениями
13:44Третьяковка готовится к открытию
12:40Музей «Гараж» выходит из карантина
11:55Три перформанса Дмитрия Волкострелова покажут в интернете
8 июня 2020
18:09Фестиваль Doker Week пройдет в онлайн-режиме
17:23Ольга Любимова: Федеральные учреждения культуры смогут возобновить работу 9 июняВсе новости
Директор Albertina Modern — о музейной конкуренции, коллекционерах и крахе графических кабинетов9 июня 20201516
Валентина Агеева о команде, книгах и читателях издательства «Пешком в историю»9 июня 2020608
Незамеченный сериал Грегга Араки «А теперь — апокалипсис» как безумная альтернатива стерильным «Нормальным людям»9 июня 20201447
47 фотопроектов о жизни во время пандемии и самоизоляции9 июня 20204202
Как знаменитая коллекция графики превратилась в национальный художественный музей8 июня 20201261
Почему буйный панк-дуэт из Кирова использует на сцене полицейскую форму8 июня 20201406
Маша Скрипальщикова о реставрации советских игровых автоматов, карантинных турнирах по тетрису и будущих лекциях офлайн8 июня 2020746
О польском и белорусском искусстве, журнале Zbor, современном архиве и политическом измерении самоорганизации5 июня 20201927
«Происшествия» в «БДТ Digital»5 июня 20201867
Игорь Хадиков о местном колорите «Беспредметной юности» Андрея Николева5 июня 20202008
«Скромность, оптимизм и очарование провинции»: новые песни московского ретроансамбля, ведомого школьным учителем истории5 июня 20202386
6 июня в 18:00 смотрите шесть лучших короткометражек LXVI Оберхаузенского фестиваля — и читайте наш гид по этой программе5 июня 20201991