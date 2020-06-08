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Фестиваль Doker Week пройдет в онлайн-режиме

News_detailed_pictureКадр из фильма «Пятое солнце»© Coldfocus Productions

С 11 по 18 июня сеть «Москино» проведет на своих интернет-площадках фестиваль документального кино Doker Week.

Расписание трансляций фестиваля опубликовано на сайте «Москино». Подключиться к ним можно будет бесплатно в разделе Live на сайте «Москино» и в фейсбуке «Москино».

Зрители смогут не только посмотреть фильмы, но и задать вопросы их авторам.

Doker Week представит 14 онлайн-премьер полнометражных и короткометражных фильмов. Как отмечают организаторы, среди них сразу несколько историй о людях, бросивших привычный жизненный уклад ради мечты и идеи, а также фильмы о поиске любви в возрасте за шестьдесят, о бегстве от бессонницы в буддистский монастырь, о путешествии по самой длинной в мире железной дороге.

Программа полнометражного кино фестиваля Doker Week:

  • «Вавилонские мечтатели» (Израиль, 2016) реж. Роман Шумунов;
  • «Чао, дорогой, я иду в бой» (Италия-Таиланд-США, 2016), реж. Симоне Манетти;
  • «Счастливый» (Германия-Таиланд, 2016), реж. Каролин Генрайт;
  • «Дебют» (Белоруссия, 2017), реж. Анастасия Мирошниченко;
  • «Ткачи» (Китай, 2017), реж. Ван Янь;
  • «Красивые вещи» (Италия, 2017), реж. Джорджо Ферреро;
  • «Услышь песнь мою, сестра» (Канада-Израиль, 2018), реж. Даная Элон;
  • «Плацкарт» (Россия, 2019), реж. Родион Исмаилов;
  • «14 яблок» (Тайвань- Мьянма, 2018), реж. Миди Зед;
  • «Пятое солнце» (Финляндия-Австралия-Китай-Индонезия-Казахстан-Киргизия-Россия, 2018), реж. Кристиана Печчи, Маттео Маджи;
  • «Земля, которую мы выиграли» (Новая Зеландия, 2015), реж. Кристофер Прайор.


Программа короткометражного кино фестиваля Doker Week:

  • «За Русь, за веру» (Франция, 2018), реж. Алексис Зеленский;
  • «Санаторий» (Нидерланды-Россия, 2018), реж. Мария Осипова;
  • «Петух» (Индия, 2018), реж. Риши Чандна.


Возрастное ограничение для всех сеансов фестиваля — 18+










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