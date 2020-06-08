Фестиваль Doker Week пройдет в онлайн-режиме

Кадр из фильма «Пятое солнце» © Coldfocus Productions

С 11 по 18 июня сеть «Москино» проведет на своих интернет-площадках фестиваль документального кино Doker Week.

Расписание трансляций фестиваля опубликовано на сайте «Москино». Подключиться к ним можно будет бесплатно в разделе Live на сайте «Москино» и в фейсбуке «Москино».

Зрители смогут не только посмотреть фильмы, но и задать вопросы их авторам.

Doker Week представит 14 онлайн-премьер полнометражных и короткометражных фильмов. Как отмечают организаторы, среди них сразу несколько историй о людях, бросивших привычный жизненный уклад ради мечты и идеи, а также фильмы о поиске любви в возрасте за шестьдесят, о бегстве от бессонницы в буддистский монастырь, о путешествии по самой длинной в мире железной дороге.

Программа полнометражного кино фестиваля Doker Week:

«Вавилонские мечтатели» (Израиль, 2016) реж. Роман Шумунов;

«Чао, дорогой, я иду в бой» (Италия-Таиланд-США, 2016), реж. Симоне Манетти;

«Счастливый» (Германия-Таиланд, 2016), реж. Каролин Генрайт;

«Дебют» (Белоруссия, 2017), реж. Анастасия Мирошниченко;

«Ткачи» (Китай, 2017), реж. Ван Янь;

«Красивые вещи» (Италия, 2017), реж. Джорджо Ферреро;

«Услышь песнь мою, сестра» (Канада-Израиль, 2018), реж. Даная Элон;

«Плацкарт» (Россия, 2019), реж. Родион Исмаилов;

«14 яблок» (Тайвань- Мьянма, 2018), реж. Миди Зед;

«Пятое солнце» (Финляндия-Австралия-Китай-Индонезия-Казахстан-Киргизия-Россия, 2018), реж. Кристиана Печчи, Маттео Маджи;

«Земля, которую мы выиграли» (Новая Зеландия, 2015), реж. Кристофер Прайор.



Программа короткометражного кино фестиваля Doker Week:

«За Русь, за веру» (Франция, 2018), реж. Алексис Зеленский;

«Санаторий» (Нидерланды-Россия, 2018), реж. Мария Осипова;

«Петух» (Индия, 2018), реж. Риши Чандна.



Возрастное ограничение для всех сеансов фестиваля — 18+























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