«Серебряный дождь» собрал почти 8 млн

© «Серебряный дождь»

На 14:50 мск 8 июня слушатели информационно-развлекательной радиостанции «Серебряный дождь», оказавшейся на грани закрытия, перечислили 7 896 831 рублей на ее счет.

Такие данные приводит сайт «Серебряного дождя».

Кампания по сбору средств в поддержку радиостанции началась 6 июня. «"Серебряному дождю" быть. Он будет вещать и останется в эфире благодаря вам», — писал, сообщая об этом, основатель «Серебряного дождя» Дмитрий Савицкий.

За несколько дней до этого он объявил, что радиостанция, вещающая с июня 1995 года, оказалась на грани закрытия: у нее кончились деньги и резко сократились доходы от рекламы.

Еще в марте штат пришлось уволить 10% сотрудников и закрыть некоторые передачи, но руководство радиостанции решило продолжить работу, по максимуму сократив расходы.











































































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