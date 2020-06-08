Albertina Modern: ревизия австрийского модернизма как главное событие года
Как знаменитая коллекция графики превратилась в национальный художественный музей8 июня 2020743
На 14:50 мск 8 июня слушатели информационно-развлекательной радиостанции «Серебряный дождь», оказавшейся на грани закрытия, перечислили 7 896 831 рублей на ее счет.
Такие данные приводит сайт «Серебряного дождя».
Кампания по сбору средств в поддержку радиостанции началась 6 июня. «"Серебряному дождю" быть. Он будет вещать и останется в эфире благодаря вам», — писал, сообщая об этом, основатель «Серебряного дождя» Дмитрий Савицкий.
За несколько дней до этого он объявил, что радиостанция, вещающая с июня 1995 года, оказалась на грани закрытия: у нее кончились деньги и резко сократились доходы от рекламы.
Еще в марте штат пришлось уволить 10% сотрудников и закрыть некоторые передачи, но руководство радиостанции решило продолжить работу, по максимуму сократив расходы.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:09Фестиваль Doker Week пройдет в онлайн-режиме
17:23Ольга Любимова: Федеральные учреждения культуры смогут возобновить работу 9 июня
16:36Художников приглашают на «Неформальные встречи»
15:20Московским киностудиям и студиям звукозаписи разрешат вернуться к работе
14:48«Серебряный дождь» собрал почти 8 млн
12:20Фестиваль Chess & Jazz перенесли на осень
11:37Начался поэтический онлайн-марафон к 80-летию Бродского
5 июня 2020
18:24«Порядок слов» объявил июньскую онлайн-программуВсе новости
Как знаменитая коллекция графики превратилась в национальный художественный музей8 июня 2020743
Почему буйный панк-дуэт из Кирова использует на сцене полицейскую форму8 июня 2020603
Маша Скрипальщикова о реставрации советских игровых автоматов, карантинных турнирах по тетрису и будущих лекциях офлайн8 июня 2020520
О польском и белорусском искусстве, журнале Zbor, современном архиве и политическом измерении самоорганизации5 июня 20201690
«Происшествия» в «БДТ Digital»5 июня 20201626
Игорь Хадиков о местном колорите «Беспредметной юности» Андрея Николева5 июня 20201731
«Скромность, оптимизм и очарование провинции»: новые песни московского ретроансамбля, ведомого школьным учителем истории5 июня 20201966
6 июня в 18:00 смотрите шесть лучших короткометражек LXVI Оберхаузенского фестиваля — и читайте наш гид по этой программе5 июня 20201772
Директор Московской филармонии Алексей Шалашов считает, что сезон в сентябре должен быть открыт4 июня 20203048
Андрей Лысиков откровенно говорит о личном: юности, жене, отцовстве, любви и о песнях, которые он больше не поет4 июня 20206310
Инна Кушнарева — о вышедшем в онлайн-прокат доке «Художница и вор», весьма вероятном кандидате на попадание в оскаровский шорт-лист4 июня 20202207
Литераторы о будущем3 июня 20203156