Валерий Леденёв и Сергей Шабохин: интервью в письмах
О польском и белорусском искусстве, журнале Zbor, современном архиве и политическом измерении самоорганизации5 июня 2020257
Петербургский клуб «Космонавт» совместно с платформой STAY запускает проект «Космонавт Online» — серию концертов, которые будут транслироваться в онлайн-формате со сцены клуба всё лето.
Как сообщает пресс-служба «Космонавта», доступ к трансляции будет стоить от 300 рублей, все вырученные средства пойдут на поддержку музыкантов и клуба.
«Мы очень скучаем по концертам и так как пока живые выступления пока нужно подождать, мы решили сделать совместно со STAY серию онлайн-концертов, — рассказали в пресс-службе. — Каждый концерт будет транслироваться со сцены нашего клуба, а также, конечно, для каждого концерта будет придуман формат интерактива, позволяющий фанатам пообщаться с артистами. Мы верим, что эта инициатива скрасит ожидание живых концертов и поддержит и артистов, и нас».
Первый концерт состоится 18 июня, на нем выступит рок-группа «Торба-на-круче».
В ближайшее время будет объявлены следующие концерты.
Клуб «Космонавт» в 2020 году отмечает свое 10-летие. На сцене «Космонавта» в разные годы выступали «Сплин», «АукцЫон», «Алиса», GusGus, Morcheeba, СБПЧ, Дельфин, Ева Польна, Дмитрий Маликов, Найк Борзов, ЛСП, Леонид Агутин, «Аквариум», Антоха MC, Mac DeMarco, Jungle и многие другие музыканты.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:24«Порядок слов» объявил июньскую онлайн-программу
17:57«Космонавт» будет транслировать концерты в интернете
17:12Объявлены лауреаты премии «Неистовый Виссарион»
16:36Хельга Рабль-Штадлер останется во главе Зальцбургского фестиваля
16:10Открыт набор на курс «Качественная судебная и правовая журналистика в России»
15:02Умер Михаил Кокшенов
13:16Фирма «Мелодия» выпустила диск Алены Баевой и «Персимфанса»
12:44Онлайн-цикл «Пионера» завершит встреча с Константином Шавловским
10:49«Винзавод» проводит набор в «Школу гидов»Все новости
О польском и белорусском искусстве, журнале Zbor, современном архиве и политическом измерении самоорганизации5 июня 2020257
«Происшествия» в «БДТ Digital»5 июня 2020523
Игорь Хадиков о местном колорите «Беспредметной юности» Андрея Николева5 июня 2020537
«Скромность, оптимизм и очарование провинции»: новые песни московского ретроансамбля, ведомого школьным учителем истории5 июня 2020692
6 июня в 18:00 смотрите шесть лучших короткометражек LXVI Оберхаузенского фестиваля — и читайте наш гид по этой программе5 июня 2020714
Директор Московской филармонии Алексей Шалашов считает, что сезон в сентябре должен быть открыт4 июня 20201819
Андрей Лысиков откровенно говорит о личном: юности, жене, отцовстве, любви и о песнях, которые он больше не поет4 июня 20204059
Инна Кушнарева — о вышедшем в онлайн-прокат доке «Художница и вор», весьма вероятном кандидате на попадание в оскаровский шорт-лист4 июня 20201244
Литераторы о будущем3 июня 20201935
Экзистенциальный рэп от мужика с пакетом, психоделия для медитации, анархический праздник с саксофоном и другие примечательные релизы месяца3 июня 20201592
Лаборатория театра горожан в Казани3 июня 20201136
Анастасия Бугаева о планах и надеждах театра «Особняк»3 июня 20201467