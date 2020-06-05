«Космонавт» будет транслировать концерты в интернете

© Клуб «Космонавт»

Петербургский клуб «Космонавт» совместно с платформой STAY запускает проект «Космонавт Online» — серию концертов, которые будут транслироваться в онлайн-формате со сцены клуба всё лето.

Как сообщает пресс-служба «Космонавта», доступ к трансляции будет стоить от 300 рублей, все вырученные средства пойдут на поддержку музыкантов и клуба.

«Мы очень скучаем по концертам и так как пока живые выступления пока нужно подождать, мы решили сделать совместно со STAY серию онлайн-концертов, — рассказали в пресс-службе. — Каждый концерт будет транслироваться со сцены нашего клуба, а также, конечно, для каждого концерта будет придуман формат интерактива, позволяющий фанатам пообщаться с артистами. Мы верим, что эта инициатива скрасит ожидание живых концертов и поддержит и артистов, и нас».

Первый концерт состоится 18 июня, на нем выступит рок-группа «Торба-на-круче».

В ближайшее время будет объявлены следующие концерты.

Клуб «Космонавт» в 2020 году отмечает свое 10-летие. На сцене «Космонавта» в разные годы выступали «Сплин», «АукцЫон», «Алиса», GusGus, Morcheeba, СБПЧ, Дельфин, Ева Польна, Дмитрий Маликов, Найк Борзов, ЛСП, Леонид Агутин, «Аквариум», Антоха MC, Mac DeMarco, Jungle и многие другие музыканты.







































































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