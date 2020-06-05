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Онлайн-цикл «Пионера» завершит встреча с Константином Шавловским

News_detailed_picture© fb.ru

5 июня пройдет заключительная встреча проекта «Голос разума», организованного в рамках в онлайн-программы кинотеатра «Пионер». Гостем встречи станет поэт и кинокритик, основатель независимого книжного проекта «Порядок слов» Константин Шавловский.

Прямая трансляция начнется в 18:00 в инстаграме «Пионера». Там же доступны для просмотра записи других встреч цикла «Голос разума».

Куратор публичной программы кинотеатра «Пионер» Сергей Сдобнов поговорит Константином Шавловским о том, как изменятся культурные события в мире после пандемии.

Темы для обсуждения:

— Как книжному магазину удалось организоватьонлайн-музыкальный фестиваль с Борисом Гребенщиковым и Ренатой Литвиновой в лайн-апе?
— Как изменятся летние кинофестивали и книжные ярмарки?
— Как сегодня можно помочь любимому книжному, фестивалю, культурному проекту?

Константин Шавловский (р. 1983) — создатель и руководитель магазина интеллектуальной литературы «Порядок слов», автор и редактор журнала «Сеанс», главный редактор сайта seance.ru.


































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