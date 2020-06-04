Лауреата Международного Букера объявят в августе

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Сегодня, 4 июня, организаторы Международной Букеровской премии объявили дату, когда будет назван лауреат 2020 года. Это произойдет 26 августа в онлайн-режиме.
Как сообщает сайт премии, объявление лауреата, первоначально запланированное на 19 мая, было решено отложить, поскольку далеко не все желающие могли прочитать книги финалистов Международного Букера из-за ограничений, которые были введены в Великобритании в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
В этом году в шорт-листе Международного Букера шесть книг писателей из Аргентины, Германии, Ирана, Мексики, Нидерландов и Японии. По словам председателя жюри премии Тода Ходжкинсона, каждая из них «переосмысляет принятые нарративы — от мифов о сотворении мира до семейного фольклора».
С 15 июня британское правительство разрешило книжным магазинам возобновить работу. Когда они откроются снова, Международный Букер собирается выпустить серию фильмов, рассказывающих о книгах из шорт-листа, в которых снимутся их авторы и переводчики, а также организовать чтения с участием известных актеров.
Международная Букеровская премия за лучшее произведение художественной литературы в английском переводе была учреждена в 2004 году, с 2016 года она вручается ежегодно. При присуждении премии не учитываются прежние заслуги писателей — они награждаются за конкретное произведение, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании или Ирландии. Каждый автор из шорт-листа премии получает по 1000 фунтов, лауреат награждается денежным призом в размере 50 тысяч фунтов,
В прошлом году впервые в истории премии ее получила писательница из стран Персидского залива – Джоха Альхартхи (Оман).
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