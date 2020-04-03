Объявлен шорт-лист Международного Букера

© The Man Booker Prize Foundation

2 апреля жюри Международной Букеровской премии объявило шорт-лист 2020 года. В него вошли книги писателей из Аргентины, Германии, Ирана, Мексики, Нидерландов и Японии.

Объявление шорт-листа Международного Букера прошло в онлайн-режиме из-за карантина, объявленного в Великобритании в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Короткий список Международного Букера приводится на сайте премии. Из 13 книг лонг-листа, объявленного в конце февраля, в него отобраны шесть:

«Просвещение сливового дерева» (The Enlightenment of The Greengage Tree) — Шокуфе Азар (Иран);

«Приключения Чины Айрон» (The Adventures of China Iron) — Габриэла Кабесон Камара (Аргентина);

«Тиль» (Tyll) — Даниэль Кельман (Германия-Австрия);

«Сезон ураганов» (Hurricane Season) — Фернанда Мельхор (Мексика);

«Полиция памяти» (The Memory Police) — Йоко Огава (Япония);

«Вечерний дискомфорт» (The Discomfort of Evening) — Марика Лукас Рейневелд (Нидерланды).

«Каждая из книг нашего короткого списка переосмысляет принятые нарративы — от мифов о сотворении мира до семейного фольклора», — говорится в комментарии председателя жюри Тода Ходжкинсона.

Лауреат Международного Букера 2020 года будет объявлен 19 мая.

Международная Букеровская премия за лучшее произведение художественной литературы в английском переводе была учреждена в 2004 году, с 2016 года она вручается ежегодно. При присуждении премии не учитываются прежние заслуги писателей — они награждаются за конкретное произведение, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании или Ирландии. Каждый автор из шорт-листа премии получает по 1000 фунтов, лауреат награждается денежным призом в размере 50 тысяч фунтов,

В прошлом году впервые в истории премии ее получила писательница из стран Персидского залива – Джоха Альхартхи (Оман).















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