Объявлен шорт-лист Международного Букера

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2 апреля жюри Международной Букеровской премии объявило шорт-лист 2020 года. В него вошли книги писателей из Аргентины, Германии, Ирана, Мексики, Нидерландов и Японии.
Объявление шорт-листа Международного Букера прошло в онлайн-режиме из-за карантина, объявленного в Великобритании в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Короткий список Международного Букера приводится на сайте премии. Из 13 книг лонг-листа, объявленного в конце февраля, в него отобраны шесть:
«Каждая из книг нашего короткого списка переосмысляет принятые нарративы — от мифов о сотворении мира до семейного фольклора», — говорится в комментарии председателя жюри Тода Ходжкинсона.
Лауреат Международного Букера 2020 года будет объявлен 19 мая.
Международная Букеровская премия за лучшее произведение художественной литературы в английском переводе была учреждена в 2004 году, с 2016 года она вручается ежегодно. При присуждении премии не учитываются прежние заслуги писателей — они награждаются за конкретное произведение, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании или Ирландии. Каждый автор из шорт-листа премии получает по 1000 фунтов, лауреат награждается денежным призом в размере 50 тысяч фунтов,
В прошлом году впервые в истории премии ее получила писательница из стран Персидского залива – Джоха Альхартхи (Оман).
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