Открыт сбор подписей за перенос фестиваля «Красная площадь»

Сегодня, 2 июня, начался сбор подписей под онлайн-петицией с требованием перенести даты проведения московского книжного фестиваля «Красная площадь».

Петицию, адресованную Роспечати, администрации президента, Российскому книжному союзу и правительству Москвы, разместил на Change.org молодой писатель и книжный блогер Сергей Лебеденко.

В этом году фестиваль на Красной площади проводится в шестой раз, год назад на нем побывали 300 тысяч человек. На днях стало известно, что по решению Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) «Красная площадь — 2020» состоится 6–8 июня, несмотря на то, что в Москве сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

«По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в России, за последние сутки (на 1 июня) в России выявлено 9035 заболевших COVID-19, из них только в Москве — 2060. Таким образом, среднее суточное число зараженных не уменьшается. Указом мэра Москвы от 27 мая 2020 года запрещается проведение любых массовых мероприятий в городе до 14 июня, до той же даты продлен режим самоизоляции», — говорится в петиции.

В ней перечислены причины, по которым проведение фестиваля в начале июня в условиях продолжающейся пандемии и действующего режима самоизоляции будет не только опасным для здоровья участников и гостей, но и неэффективным с точки зрения развития книжной отрасли.

Также указывается, что из-за пандемии отменены крупнейшие европейские книжные ярмарки — Лондонская, Парижская и Лейпцигская, а Болонская ярмарка детской литературы прошла в онлайн-режиме.

Авторы петиции требуют «перенести проведение фестиваля "Красная площадь" на более поздний срок, а именно на конец августа — начало сентября, когда пандемия коронавируса пойдет на спад, государственные меры по защите от коронавирусной инфекции будут ослаблены, а издатели успеют выпустить книжные новинки и предложить их читателям».































































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