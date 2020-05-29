Музей русского импрессионизма запускает лекционный сериал

© Музей русского импрессионизма

В начале июня на онлайн-площадках Музея русского импрессионизма начнется лекционный сериал «Импрессионизм в лицах» о жизни знаменитых русских мастеров рубежа XIX-XX веков.

Лекции о Константине Коровине, Сергее Виноградове и других художниках прочтут ведущие специалисты выставочного отдела и директор музея Юлия Петрова.

Сериал откроет 4 июня в 13:00, героем первой серии станет Игорь Грабарь. Речь в ней пойдет о разных направлениях его деятельности: увлечении импрессионизмом, работе директором Третьяковской галереи, реставрационных мастерских и восстановлении иконы Андрея Рублева «Троица», а также о научных трудах художника-искусствоведа.

Трансляция пройдет в социальных сетях и на YouTube-канале музея и останется доступной для просмотра в дальнейшем.

Ссылки на онлайн-ресурсы Музея русского импрессионизма приводятся на его сайте.



























































































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