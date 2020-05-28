Объявлены первые фильмы программы Beat Film Festival 2020

Кадр из фильма «Сбежавшая» © Beat Film Festival

Команда международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival объявила первые фильмы программы 2020 года — секцию гала-премьер.

Одиннадцатый Beat Film Festival должен был начаться сегодня, 28 мая, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 его пришлось перенести. Как сообщают организаторы, фестиваль пройдет с 21 июля по 2 августа — в онлайн- или гибридном формате в зависимости от того, когда откроются кинотеатры.

В секцию гала-премьер отбираются громкие фестивальные хиты документального кино. Традиционно гала-премьеры проходят в самом большом кинозале Москвы — первом зале кинотеатра «Октябрь» на 1500 мест — и сопровождаются дискуссиями с экспертами.

В этом году в программе гала-премьер шесть фильмов:

«В погоне за Бэнкси» (Chasing Banksy)

Портрет Робин Гуда граффити-культуры через мировой тур по его самым известным работам, беседы с его фанатами и коллекционерами, а также интервью с журналистами, уверенными в том, что раскрыли тайну личности Бэнкси.

«Говорит Трумен Капоте» (The Capote Tapes)

Траектория взлета и падения великого американского писателя, реконструированная с помощью ранее неизвестных аудиозаписей интервью с друзьями и знакомыми Капоте, а также архивными кадрами, которые переносят зрителя в Нью-Йорк светских балов и безумных ночей в «Студии 54».

«Colette, любовь моя» (Colette Mon Amour)

Признание в любви легендарному парижскому концепт-стору Colette, который все 20 лет своего существования оставался одной из самых горячих точек на карте мировой моды. О том, как магазину на улице Сент-Оноре удавалось идти впереди своего времени, рассказывают его создательницы, мать и дочь Колетт Руссо и Сара Андельман, а также их именитые поклонники: Канье Уэст, Фаррелл Уильямс, Вирджил Абло.

«По волнам: Искусство звука в кино» (Making Waves: The Art of Cinematic Sound)

Фильм-участник официальной программы Каннского фестиваля посвящен эволюции голливудского саунд-дизайна: его вехам, героям и секретам. Наряду со звукорежиссерами и композиторами в кадрах появляются Дэвид Линч, Джордж Лукас, Кристофер Нолан, Стивен Спилберг и София Коппола.

«Сбежавшая» (Saudi Runaway)

Героиня второй картины Сюзанны Реджины Мейерс (режиссера «Рейва в Иране») — бесстрашная девушка из Саудовской Аравии: она документирует на камеру смартфона свою подготовку к побегу из одной из самых репрессивных стран мира. Премьеры фильма прошли на фестивале «Сандэнс» и в программе «Панорама» Берлинале.

«Мэйден» (Maiden)

История британской яхтсменки Трейси Эдвардс, которая в 1989 году собрала и возглавила первую в мире полностью женскую команду для участия в кругосветной регате. Фильм, рассказывающий об их авантюре, вошел в шорт-лист «Оскара» и покорил независимый американский прокат.

Генеральный партнер Beat Film Festival — Тинькофф



































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