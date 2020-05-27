Галерея Тейт не будет вручать премию Тернера 2020 года

Дж.М. Тернер. Снежная буря. Переход Ганнибала через Альпы. 1812 © Tate

В 2020 году из-за пандемии коронавируса COVID-19 лондонская галерея Тейт отказалась от присуждения премии Тернера — одной из главных наград в мире в области современного искусства.

Вместо этого Тейт раздаст десяти художникам по 10 тысяч фунтов, передает BBC.

По словам директора Тейт Алекса Фаркухарсона, закрытие галерей и социальное дистанцирование нанесли серьезный урон художественному сообществу, и поскольку провести выставку номинантов премии Тернера всё равно невозможно, организаторы решили поддержать художников «в это исключительно трудное время».

«Думаю, Джозеф Мэллорд Тернер, который просил в своем завещании направить принадлежащие ему деньги в помощь нуждающимся художникам, одобрил бы наше решение», — сказал директор Тейт.

Премия Тернера с 1984 года ежегодно вручается художнику, работающему в Великобритании, за лучшую выставку или иную презентацию его работы в течение года.

Финалистов выбирает жюри под председательством директора галереи Тейт. Победитель получает 25 тысяч фунтов, три остальных финалиста по 5 тысяч. В прошлом году 40 тысяч фунтов призового фонда премии Тернера впервые были разделены поровну между четырьмя финалистами.

Последний раз премия не вручалась в 1990 году из-за банкротства спонсора.



































































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