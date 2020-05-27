Работы участника «Изоизоляции» покажут на фасаде ГМИИ

© Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Сегодня, 27 мая, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) объявил победителей челленджа #НаединесПушкинским в рамках флешмоба «Изоизоляция». Фотографии обладателя главного приза будут размещены на фасаде главного здания музея.

Флешмоб «Изоизоляция» начался в России в конце марта. Его участники в домашних условиях с помощью подручных средств воссоздавали сюжеты шедевров изобразительного искусства и публиковали фотографии под тегом #изоизоляция.

ГМИИ поддержал онлайн-инициативу челленджем #НаединесПушкинским — с 12 по 16 мая пользователи соцсетей присылали фотографии свои интерпретаций картин и скульптур из собрания музея. Жюри, состоящее из редакции группы «Изоизоляция» в Facebook и дирекции ГМИИ, отсмотрело все присланные работы и выбрало победителей.

Как сообщает пресс-служба ГМИИ, обладателем главного приза стал Andrey Bratov, создавший целую галерею образов Давида Микеланджело. Его серия фотографий будет размещена на колоннаде главного здания музея.

Также объявлены по три победителя в номинациях «Выбор музея» и «Выбор редакции» и три работы, занявшие первые места по итогам народного голосования. Полностью список победителей приводится в группе «Изоизоляция».

Специальный «Приз хранительских симпатий» за интерпретацию «Мыслителя» Родена музей присудил Михаилу Ордовскому, который получает приглашение на онлайн-экскурсию хранителя скульптуры отдела искусства стран Европы и Америки XIX—XX веков Натальи Кортуновой.

До объявления челленджа #НаединесПушкинским участники флешмоба «Изоизоляция» публиковали фотографии, сделанные по мотивам произведений из коллекции ГМИИ. Эксперты оценили эти работы и отобрали десять, авторы которых получат планнеры к выставке «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина».

Кроме того, все участники челленджа получают приглашение на бесплатную онлайн-экскурсию по музею. Со всеми победителями и призерами свяжется редакция группы «Изоизоляция» и расскажет, как получить призы.































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