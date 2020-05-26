Организаторы музыкальных фестивалей рассказали об их будущем

© Mint Music Home / YouTube

Генеральный продюсер фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин поговорил с организаторами крупнейших музыкальных фестивалей со всего мира об их будущем в ситуации пандемии коронавируса COVID-19.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «Дикой мяты»

Какие фестивали состоятся этим летом, а какие перенесены? Как помогает правительство организаторам концертов, туров и фестивалей? Как COVID-19 изменил мировую музыкальную индустрию?

Эти и другие вопросы обсудили Андрей Клюкин и организаторы фестивалей Glastonbury Festival (Великобритания), The Great Escape Festival (Великобритания), Park Live Festival (Россия), Colours of Ostrava (Чехия), «Рок над Волгой» (Россия), OpenAir St. Gallen (Швейцария), «Доброфест» (Россия), Zandari Festa (Южная Корея), Stereoleto (Россия), DMZ Peace Train Music Festival (Южная Корея).

Мартин Элборн, букер Glastonbury Festival: «В данный момент правительство объявляет запрет каждые три недели, продлевая режим карантина. Мне кажется, они должны были еще много недель сказать, что никаких мероприятий не будет до конца августа. Полное отсутствие ясности. Для многих организаторов важно получить такой запрет от правительства, в таком случае они смогут потребовать страховых выплат или хотя бы быть в состоянии что-то планировать. В случае с нашим фестивалем никто не возвращает билеты, так как их изначально очень сложно купить. Крупные мероприятия не вернутся до конца года»

Сергей Мельников, продюсер Park Live: «Еще в январе я почувствовал что-то неладное и что это нанесет большой удар по бизнесу. По счастливому стечению обстоятельств мы успели провести "Bring Me the Horizont" и концерт Limp Bizkit. Я понимал, что проведение моего фестиваля в середине июля маловероятно. Я отношусь к этому философски. Фестиваль – это большая, сложная, выматывающая, ежедневная работа. Раз ситуация сложилась так, что нам дают немного отдохнуть и это не продлится несколько лет, то я приму это как есть».

Маттиас Мюллер, основатель Crazy Planet Records: «Я до сих пор не могу осознать величину ущерба, надолго ли это ситуация разрушит весь бизнес. Первое осознание пришло в феврале, когда нам пришлось отменить все наши туры и фестивали, и тогда я понял, что надвигается что-то очень-очень серьезное. Вся страна получает огромную поддержку от правительства. Огромное количество денег сейчас тратится, чтоб помочь экономике, не только музыкальному бизнесу».

Павла Сливова, букер Colours of Ostrava: «Удар огромный и это большая проблема. Но у нас очень сильная команда, очень сильный директор, и люди делают все возможное в этой ситуации. Мы очень много работаем, чтобы прорваться. Финансовые убытки из-за переноса фестиваля превышают миллион евро. Мы серьезно обдумывали перенос фестиваля на сентябрь, но, связавшись с артистами мы поняли, что повторить лайнап нам не удастся. Мы убедительно просим не сдавать билеты и оставлять их на следующий год, так как это нам очень поможет».































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