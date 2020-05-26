Stravinsky.online проведет интернет-фестиваль

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С 30 мая по 26 июня пройдет первый интернет-фестиваль «Диалоги "Стравинского"», организованный проектом Stravinsky.online.
Площадками фестиваля станут сайт Stravinsky.online и страницы проекта в соцсетях.
В программе ток-шоу с участием преподавателей и студентов направления «Саунд-арт и саунд-дизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, премьера сочинения Дмитрия Курляндского, презентация книги Левона Акопяна, обсуждение гепталогии «СВЕТ» Карлхайнца Штокхаузена, премьера комикса об Игоре Стравинском, лекция Наталии Сурниной и Zoom-вечеринка команды сайта Stravinsky.online.
Расписание:
30 мая в 22:00
Ток-шоу «Итоги первого года жизни профиля Sound Art & Sound Design в Школе дизайна НИУ ВШЭ». Участвуют:
31 мая с 10:00
Премьера VI и VII актов мадиа-оперы Дмитрия Курляндского «Письма счастья»
5 июня в 22:00
YouTube-презентация книги Левона Акопяна «Великие аутсайдеры музыки XX века: Эдгар Варез, Роберто Герхард, Джачинто Шельси и Жан Барраке» (ГИИ, 2019).
Книгу представит автор. Модератор презентации — Мирослава Тырина
11 июня в 22:00
Обсуждение гепталогии «СВЕТ» Карлхайнца Штокхаузена ее постановки на Holland Festival 2019 (режиссер Пьер Ауди). Участвуют:
17 июня с 10:00
Премьера комикса Даниил Еремина об Игоре Стравинском на
21 июня с 10:00
Лекция Наталии Сурниной «Давайте создадим советскую оперу: Оперная студия Станиславского и Музыкальная студия Немировича-Данченко» (из цикла лекций «Век современности» // совместный образовательный проект «Студии» Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко и Stravinsky.online)
26 июня, вечером
Zoom-вечеринка «Stravinsky – 1001 день online» с участием команды сайта и специальных гостей.
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