Stravinsky.online проведет интернет-фестиваль

С 30 мая по 26 июня пройдет первый интернет-фестиваль «Диалоги "Стравинского"», организованный проектом Stravinsky.online.

Площадками фестиваля станут сайт Stravinsky.online и страницы проекта в соцсетях.

В программе ток-шоу с участием преподавателей и студентов направления «Саунд-арт и саунд-дизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, премьера сочинения Дмитрия Курляндского, презентация книги Левона Акопяна, обсуждение гепталогии «СВЕТ» Карлхайнца Штокхаузена, премьера комикса об Игоре Стравинском, лекция Наталии Сурниной и Zoom-вечеринка команды сайта Stravinsky.online.

Расписание:

30 мая в 22:00

Ток-шоу «Итоги первого года жизни профиля Sound Art & Sound Design в Школе дизайна НИУ ВШЭ». Участвуют:

Арсений Мещеряков, директор Школы дизайна НИУ ВШЭ

Леонид Бажанов, академический руководитель направления «Современное искусство»

Андриеш Гандрабур, руководитель профиля Sound Art & Sound Design

Евгений Былина, сооснователь профиля (блок Sound Studies)

Владислав Тарнопольский, сооснователь профиля (блок «Академическая музыка»)

Алексей Наджаров, преподаватель магистратуры

студенты профиля Sound Art & Sound Design

31 мая с 10:00

Премьера VI и VII актов мадиа-оперы Дмитрия Курляндского «Письма счастья»

5 июня в 22:00

YouTube-презентация книги Левона Акопяна «Великие аутсайдеры музыки XX века: Эдгар Варез, Роберто Герхард, Джачинто Шельси и Жан Барраке» (ГИИ, 2019).

Книгу представит автор. Модератор презентации — Мирослава Тырина

11 июня в 22:00

Обсуждение гепталогии «СВЕТ» Карлхайнца Штокхаузена ее постановки на Holland Festival 2019 (режиссер Пьер Ауди). Участвуют:

Рена Фахрадова, выпускница Московской консерватории

Владислав Тарнопольский, преподаватель Московской консерватории

Антон Боровиков, аспирант РАНХиГС

Даниил Пильчен, студент Гаагской консерватории

Константин Зенкин, профессор Московской консерватории

17 июня с 10:00

Премьера комикса Даниил Еремина об Игоре Стравинском на Stravinsky.online в день рождения композитора.

21 июня с 10:00

Лекция Наталии Сурниной «Давайте создадим советскую оперу: Оперная студия Станиславского и Музыкальная студия Немировича-Данченко» (из цикла лекций «Век современности» // совместный образовательный проект «Студии» Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко и Stravinsky.online)

26 июня, вечером

Zoom-вечеринка «Stravinsky – 1001 день online» с участием команды сайта и специальных гостей.



























Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU