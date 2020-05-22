Московский «Мумий Тролль Music Bar» не откроется после карантина

Сегодня, 22 мая, стало известно, что музыкальный клуб «Мумий Тролль Music Bar» на Тверской улице в центре Москвы закрылся из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.

«Мумий Тролль Music Bar Москва ... уже никогда не сможет снова открыть свои двери по адресу Тверская, 7, — написал он в своем инстаграме. — Бар был вынужден закрыться в связи с пандемией коронавируса. За это время всем арендаторам было предложено покинуть здание до 15 августа».

«Учитывая текущую коронавирусную ситуацию, мы понимаем, что... карнавала не будет( Спасибо всем музыкантам, персоналу и гостям. Мы будем хранить теплые воспоминания... а пока постараемся подумать, как нам начать... с чистого листа», — добавил музыкант.

«Мумий Тролль Music Bar» — бар с живой музыкой, созданный при непосредственном участии группы «Мумий Тролль», — открылся в Москве осенью 2015 года. С тех пор там прошло множество концертов, в январе 2020 года группа «Мумий Тролль» отпраздновала в клубе 20-летие выхода своего альбома «Точно ртуть алоэ». На лето были запланированы выступления групп «Сансара», «Добраночь», «Nебо пополам», «Дети Picasso», «Шкловский», «Вежливый отказ», «Громыка», Artemiev и других музыкантов.







































































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