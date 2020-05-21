Мариинка покажет оперу Щедрина «Мертвые души»

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Сегодня, 21 мая, в 19:00 на онлайн-платформе Мариинского театра mariinsky.tv начнется трансляция оперы Родиона Щедрина «Мертвые души».
Как сообщает сайт Мариинского театра, трансляция приурочена к дате публикации первого издания поэмы Гоголя — именно в этот день в 1842 году из типографии вышли ее первые экземпляры.
С оперы «Мертвые души» в 1978 году началась история щедринских спектаклей на сцене Кировского (ныне — Мариинского) театра. Постановку Бориса Покровского и Валерия Левенталя из Большого театра перенес в Ленинград Юрий Темирканов, музыкальный руководитель московской премьеры.
В 2011 году «Мертвые души» в Мариинском театре поставили режиссер Василий Бархатов и художник Зиновий Марголин. Сделав центральным элементом сценографии циклопических размеров чичиковскую бричку, авторы подчеркнули ключевой для Гоголя и Щедрина образ бесконечной и тоскливой русской дороги. Виды в окнах брички — современная спектаклю съемка отечественных пейзажей: видеохудожники специально повторили чичиковский маршрут от Москвы до Херсона.
Партии исполняют Сергей Романов (Чичиков), Лариса Дядькова (Коробочка), Сергей Семишкур (Ноздрев), Светлаана Волкова (Плюшкин), Сергей Алексашкин (Собакевич), Александр Тимченко (Манилов), Карина Чепурнова (Лизанька Манилова) и Андрей Попов (Селифан). За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра Валерий Гергиев.
Узнать больше о двух петербургских постановках «Мертвых душ» можно на виртуальной выставке «Щедрин в Мариинском».
Также сообщается, что 20 мая в 19:00 на mariinsky.tv будет показана опера Верди «Травиата» в постановке Клаудии Шолти и оформлении Изабеллы Байвотер. Партию Виолетты Валери в спектакле, записанном в 2016 году, исполнила Ольга Перетятько. Ее сценическими партнерами стали Евгений Ахмедов (Альфред Жермон) и Роман Бурденко (Жорж Жермон), дирижер — Валерий Гергиев.
Помимо платформы mariinsky.tv трансляции будут вестись на страницах театра в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». После завершения онлайн-показа видео будет доступно для просмтотра в течение 24 часов.
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