Биеннале в Ий пройдет в онлайн-режиме

11 июня в городе Ий на севере Финляндии откроется биеннале современного искусства. Все работы художников, которые принимают в ней участие, будут представлены в свободном доступе в интернете.

Жители города ставят своей целью стать первым в мире сообществом, свободным от мусора. По сокращению выбросов СО2 они уже в ближайшее время на 30 лет опередят перспективные нормативы Евросоюза. Важную роль в этой деятельности играют искусство и образование.

С 2008 года в городе Ий проводится биеннале современного искусства (Art Ii Biennial). В 2020 году пандемия коронавируса COVID-19 заставила организаторов скорректировать формат выставки.

«Еще в марте мы были вынуждены перейти к плану Б, — объясняет исполнительный директор биеннале Джетта Хаттунен. — Поскольку в сложившейся ситуации мы не можем привезти в Финляндию художников из-за границы, в этом году на биеннале были отобраны только финские художники. Кроме того, публичные мероприятия будут проводиться в онлайн-режиме».

Участниками Art Ii Biennial 2020 стали Алан Балфин и Пии Анттила, Анне Йонча, Йуханна Роутсалайнен и Сими Сусанна Руотсалайнен, Каролина Ниемеле и Пирио Лемпее, Мия Кеттунен, Пия Хентунен, Тиина Векапере, Марья Хаапакангас и Мария Лайтила.

Они представят медиапроекты, энвайронмент-произведения и инсталляции, предлагающие различные интерпретации темы биеннале 2020 года — «Знание Земли». Природа рассматривается в них как активный актор, как со-исследователь и соавтор. Проекты посвящены размышлениям об естественном цикле природы и диалогическим отношениям между природой и человеком.

Кураторы биеннале Мария Хумарниеми и Екатерина Шарова отмечают в своем заявлении, что тема «Знание Земли» приобретает новые смысловые оттенки в контексте пандемии, где существующих человеческих знаний недостаточно для предотвращения фатальных последствий.

Биеннале продлится до 14 июня. Произведения искусства, созданные ее участниками, будут открыты для публики с 10 июня до конца сентября в социальных сетях и на сайте биеннале.























































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