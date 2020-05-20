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Российские фильмы отобраны в конкурс фестиваля в Анси

News_detailed_pictureКадр из фильма «Нос, или Заговор "не таких"»© Школа-студия «ШАР»

В основной конкурсной программе полнометражного кино Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси 2020 года представлены новые работы российских режиссеров Андрея Хржановского и Константина Щекина.

Как сообщает сайт фестиваля, в основной конкурсной программе будут соревноваться десять фильмов:

  • «Нос, или Заговор "не таких"» (Россия), реж. Андрей Хржановский;
  • «Kill It and Leave this Town» (Польша), реж. Мариуш Вильчиньский;
  • «Petit Vampire» (Франция), реж. Жоанн Сфар;
  • «Jungle Beat: The Movie» (Маврикий), реж. Брент Доуз;
  • «Lupin III The First» (Япония), реж. Такаши Ямадзаки;
  • «7 Days War» (Япония), реж. Юта Мурано;
  • «Огонек-Огниво» (Россия), реж. Константин Щекин;
  • «Bigfoot Family» (Бельгия-Франция), реж. Бен Стассен, Жереми Дегрюсон;
  • «Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary» (Франция-Дания), реж. Реми Шейе;
  • «Nahuel and the Magic Book» (Чили), реж. Херман Акунья.


Премьера фильма Андрея Хржановского «Нос, или Заговор "не таких"» по повести «Нос» Гоголя и одноименной опере Шостаковича состоялась в январе 2020 года на Роттердамском кинофестивале.

Фильм «Огонек-Огниво» Константина Щекина рассказывает историю бедного Гончара, который находит старинное волшебное Огниво, приносящее ему богатство и одновременно смертельное проклятье. Спасти его может только самоотверженность девушки по имени Огонек.

В конкурсную программу полнометражного кино «Contrechamp» участвуют десять фильмов, созданных кинематографистми из Аргентины, Египта, Индонезии, Китая, Литвы, Норвегии, Саудовской Аравии, Хорватии, Эстонии, Южной Кореи и Японии. Еще семь картин будут представлены в секции VR-кино.

Фестиваль анимационных фильмов в Анси будет проходить с 15 по 30 июня. В этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19 он проводится в онлайн-формате.


























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