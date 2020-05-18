Марина Лошак и Денис Проценко примут участие в благотворительном онлайн-марафоне

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20 мая Российский еврейский конгресс (РЕК) организует благотворительный онлайн-марафон «Будем жить!» в поддержку пожилых людей и детей из социально незащищенных семей. В марафоне будут участвовать директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Марина Лошак и главный врач ГКБ №40 в «Коммунарке» Денис Проценко.
Также среди тех, кто подтвердил свое участие в акции, музыканты Тамара Гвердцители, Андрей Макаревич, Алексей Кортнев и Валерий Сюткин, телеведущие Леонид Якубович и Владислав Флярковский, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссер Иосиф Райхельгауз и поэт Вера Полозкова.
Ведущие — Татьяна Фельгенгауэр, Константин Эггерт и Михаил Фишман.
Марафон «Будем жить!» начнется в 14:00 на портале Единого информационного центра еврейских организаций, регистрация — здесь.
В течение шести часов выступления известных людей будут чередоваться с видеозаписями тех, кто ждет помощи, и рассказами волонтеров.
Цель акции — собрать 10 млн рублей для сохранения программ помощи пожилым и детям из социально незащищенных семей.
«На протяжении многих лет мы поддерживали работу сиделок, патронажных работников, которые ухаживали за одинокими больными пожилыми людьми, помогали бедным семьям с детьми с особыми потребностями, — говорит инициатор марафона, президент РЕК Юрий Каннер. — Тысячи детей из бедных семей были обеспечены продуктами, сезонной одеждой, школьными принадлежностями. Сейчас, в период пандемии, нам необходима помощь для того, чтобы эти проекты продолжили свою работу».
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