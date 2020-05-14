ГМИИ покажет «Тайную вечерю» Дмитрия Крымова

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16 мая на платформе «100 способов прожить минуту» Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) состоится российская премьера видеоработы художника и режиссера Дмитрия Крымова «Тайная вечеря» (2019).
Трансляция начется в 19:00 в разделе «Цифровой обмен» сайта «100 способов прожить минуту». Запись будет доступна для просмотра в течение суток с момента завершения трансляции.
«Тайная вечеря» была создана при поддержке Stella Art Foundation специально для проекта ГМИИ «В конце пребывает начало» (2019) и показана в Венеции во время 58-й Венецианской биеннале современного искусства.
В основу видеоработы Дмитрия Крымова легло произведение Тинторетто «Тайная вечеря» (ок. 1563–1564) из венецианской церкви Сан-Тровазо. Художник поместил священную трапезу в подвал со скромной обстановкой: в его трактовке этого библейского сюжета на первый план выходит мотив единения людей. Сцена приобретает драматическое звучание за счет особенностей композиции, ломающей привычную перспективу.
Интерпретируя «Тайную вечерю», Дмитрий Крымов развивает многослойность пространственно-сюжетного решения Тинторетто, переносит сцену в антураж нашего времени, конструирует иную реальность, основанную на приеме trompe-l’œil (обманки), заставляя зрителя усомниться в верности своего восприятия. Статичные фигуры оказываются живыми персонажами и наоборот, а граница между реальностью и разыгрываемым сюжетом не всегда очевидна — художник до конца сохраняет интригу и ломает привычные законы восприятия киноповествования.
Важной составляющей «Тайной вечери» Дмитрия Крымова является музыка композитора Кузьмы Бодрова, автора нескольких произведений для мессы папы римского Бенедикта XVI.
В постановке приняли участие актеры МХТ имени А.П. Чехова Анатолий Белый и Ольга Воронина.
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