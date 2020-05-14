Как переживают пандемию креативные кластеры Берлина и Москвы?

21 мая дискуссия «Креативные кластеры во время пандемии. Как доверительные отношения с резидентами помогают пережить кризис? Опыт Берлина и Москвы» продолжит серию мероприятий «Креативные индустрии и пандемия. Конец или новое начало?», которую организуют Представительство ЕС в России, Шанинка и Фонд имени Фридриха Эберта в РФ.

Начало в 19:00, встреча пройдет в Zoom на английском и русском языках с синхронным переводом. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Шанинки.

Креативные предприниматели потеряли из-за кризиса от 30 до 100% выручки. Многие не могут продолжать снимать помещения и вынуждены либо съехать, либо договориться с арендодателем о существенных скидках на аренду или вовсе арендных каникулах.

Как эта ситуация выглядит со стороны арендодателей — основателей креативных кластеров? Как они справляются с падением выручки, как расплачиваются с кредитами и тратами на поддержание инфраструктуры? Как на их ситуацию влияют экономическая модель кластера, изначальный уровень арендных ставок и сложившиеся отношения с резидентами?

На эти вопросы ответят:

Даниэла Брам и Лес Шлиссер , художники и основатели креативного кластера ExRotaprint в Берлине.



ExRotaprint расположен на территории бывшего завода по производству печатных машин Rotaprint. В 2007 году его выкупила группа бывших арендаторов, которую возглавили Лес и Даниэла, с целью создать свободное пространство для работы, творчества и социальных проектов с низкой, прозрачной и стабильной арендной ставкой, дающей резидентам уверенность в завтрашнем дне. ExRotaprint — уникальный пример самоорганизации, где приоритет отдаётся интересам группы перед индивидуальными интересами.

Ася Филиппова, основатель и директор Центра творческих индустрий «Фабрика» в Москве, и Кристина Пестова, координатор программы «Фабрики» «Художник в резиденции».



Центр творческих индустрий «Фабрика» — кластер, объединяющий мастерские художников и креативное производство, открылся в 2005 году на территории московской фабрики технических бумаг «Октябрь». Целью проекта стало стремление создать в Москве комфортное пространство для работы и творчества, площадку для показа некоммерческих художественных проектов и поддержки современных авторов. На «Фабрике» соседствуют мастерские художников, арт-резиденции, музыкальные студии, архитектурные и дизайн бюро, театральные труппы и аниматоры, издательства и бумажное производство.

Модератором дискуссии выступит Полина Кузавлева, основатель и программный директор Международного форума креативных индустрий Art-Werk.

Мероприятие проходит при поддержке Посольства Германии в России



































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