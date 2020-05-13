Петербургский «Манеж» запускает новые виртуальные туры

Кинетический объект «Химия». 1967 © Центральный выставочный зал «Манеж»

Сегодня, 13 мая, начинаются бесплатные онлайн-туры по выставкам «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России» и «Жизнь после жизни» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Петербурге.

Туры пройдут в формате Zoom-конференций, зарегистрироваться для участия в них можно здесь.

Выставка «Лаборатория будущего», проходившая в ЦВЗ «Манеж» феврале и марте 2020 года, представила панораму развития кинетизма в России в 1960-х — 1970-х годах, его связь с авангардистскими экспериментами начала века и современным искусством.

В основе кинетического искусства лежит идея трансформации как художественной формы, так и самого процесса восприятия. Подвижность, изменчивость, нестабильность — определяющие качества для динамических произведений, преобразование которых происходит с помощью механических сил или визуальных эффектов.

Кинетизм — не только направление в истории искусства, но и своеобразная лаборатория, в которой художники генерировали альтернативные версии реальности и того будущего, в котором мы сегодня оказались. То, что когда-то виделось художественным экспериментом, во многом является частью нашей повседневной жизни.

Выставка «Жизнь после жизни» состоялась в «Манеже» весной 2019 года. Экспозиция объединила более 300 работ на тему смерти и бессмертия, созданных петербургскими художниками с 1725 по 2018 год. Выставка включена в лонг-лист XI Премии имени Сергея Курёхина в номинации «Лучший кураторский проект».



































































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