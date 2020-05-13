Tallinn Music Week 2020 все-таки состоится

Сегодня, 13 мая, стало известно, что фестиваль новой музыки Tallinn Music Week (TMW), отложенный из-за пандемии коронавируса COVID-19, пройдет с 26 по 30 августа 2020 года.

Первоначально предполагалось провести фестиваль в марте, но обстоятельства вынудили организаторов перенести его на август. Теперь они уточнили даты и подтвердили, что TMW 2020 обязательно состоится.

Как сообщает сайт TMW, 12 мая правительство Эстонии объявило о снятии с конца июля запрета на проведение в стране культурных мероприятий с ограниченным количеством участников: 500 для мероприятий, которые проводятся в помещении, и 1000 — для мероприятий, которые проводятся под открытым небом.

Организаторы TMW 2020 подчеркивают, что все события фестивальной программы будут скорректированы в соответствии с этими ограничениями. Кроме того, будут приняты меры предосторожности, необходимые для защиты здоровья гостей фестиваля.

В афише TMW 2020 трехдневная музыкальная программа, конференция в Эстонской академии художеств, бесплатные концерты в городском пространстве и специальная программа Paldiski Sunday.

Ранее среди участников фестиваля были заявлены A Place To Bury Strangers (США), Shortparis (Россия), Luna (Украина), Джесси Маркин (Финляндия), Суистамон Сяке (Финляндия), Кай Шумахер (Германия) и Carnival Youth (Латвия), а также ряд эстонских музыкантов.

В качестве партнеров в подготовке фестивале участвуют команды Tampere Hall и Tampere 2026 (Финляндия), культурный кластер «Севкабель Порт» (Россия) и фестиваль «Стереолето» (Россия).















































































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