«Порядок слов» объявил онлайн-программу до конца мая

Сегодня, 12 мая, независимый книжный проект «Порядок слов» открывает еженедельный читательский клуб «Пример интонации». Кроме того, обновлена майская программа виртуального лектория.

Первый выпуск читательского клуба будет вести журналист и литературный критик Анна Наринская, она представит и обсудит рассказ Уильяма Фолкнера «Полный поворот кругом». 19 мая поэт, переводчик и литературный критик Александр Скидан предложит к обсуждению рассказ Хулио Кортасара «Другое небо».

Постоянным участником читательского клуба «Пример интонации» будет актер, режиссер и продюсер Алексей Агранович — он будет читать рассказы, выбранные гостями клуба.

К майской программе виртуального лектория «Порядка слов» добавились лекции Михаила Ямпольского, Дмитрия Мамулии, Михаила Майзульса, Андрея Зорина, а также презентация книги Александра Долинина «"Гибель Запада" и другие мемы», в которой помимо автора примут участие Роман Лейбов (Тартуский университет), Александр Панченко (Европейский университет в Санкт-Петербурге) и Роман Тименчик (Иерусалимский университет).

«Наши виртуальные лекции платные, — напоминают организаторы, — вся прибыль от них идет на поддержку проекта "Порядок слов", который в нынешних условиях не может обеспечить себя благодаря книжной торговле».

Расписание онлайн-программы «Порядка слов»:

Проект «Порядок слов» — участник акции COLTA.RU «Самопомощь»















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