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«Порядок слов» объявил онлайн-программу до конца мая

News_detailed_picture© «Порядок слов»

Сегодня, 12 мая, независимый книжный проект «Порядок слов» открывает еженедельный читательский клуб «Пример интонации». Кроме того, обновлена майская программа виртуального лектория.

Первый выпуск читательского клуба будет вести журналист и литературный критик Анна Наринская, она представит и обсудит рассказ Уильяма Фолкнера «Полный поворот кругом». 19 мая поэт, переводчик и литературный критик Александр Скидан предложит к обсуждению рассказ Хулио Кортасара «Другое небо».

Постоянным участником читательского клуба «Пример интонации» будет актер, режиссер и продюсер Алексей Агранович — он будет читать рассказы, выбранные гостями клуба.

К майской программе виртуального лектория «Порядка слов» добавились лекции Михаила Ямпольского, Дмитрия Мамулии, Михаила Майзульса, Андрея Зорина, а также презентация книги Александра Долинина «"Гибель Запада" и другие мемы», в которой помимо автора примут участие Роман Лейбов (Тартуский университет), Александр Панченко (Европейский университет в Санкт-Петербурге) и Роман Тименчик (Иерусалимский университет).

«Наши виртуальные лекции платные, — напоминают организаторы, — вся прибыль от них идет на поддержку проекта "Порядок слов", который в нынешних условиях не может обеспечить себя благодаря книжной торговле».

Расписание онлайн-программы «Порядка слов»:

Проект «Порядок слов» — участник акции COLTA.RU «Самопомощь»






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