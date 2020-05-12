«Порядок слов» объявил онлайн-программу до конца мая

Моральная философия для свободной России
Андрей Гросс об Александре Сергеевиче Есенине-Вольпине12 мая 2020947
Сегодня, 12 мая, независимый книжный проект «Порядок слов» открывает еженедельный читательский клуб «Пример интонации». Кроме того, обновлена майская программа виртуального лектория.
Первый выпуск читательского клуба будет вести журналист и литературный критик Анна Наринская, она представит и обсудит рассказ Уильяма Фолкнера «Полный поворот кругом». 19 мая поэт, переводчик и литературный критик Александр Скидан предложит к обсуждению рассказ Хулио Кортасара «Другое небо».
Постоянным участником читательского клуба «Пример интонации» будет актер, режиссер и продюсер Алексей Агранович — он будет читать рассказы, выбранные гостями клуба.
К майской программе виртуального лектория «Порядка слов» добавились лекции Михаила Ямпольского, Дмитрия Мамулии, Михаила Майзульса, Андрея Зорина, а также презентация книги Александра Долинина «"Гибель Запада" и другие мемы», в которой помимо автора примут участие Роман Лейбов (Тартуский университет), Александр Панченко (Европейский университет в Санкт-Петербурге) и Роман Тименчик (Иерусалимский университет).
«Наши виртуальные лекции платные, — напоминают организаторы, — вся прибыль от них идет на поддержку проекта "Порядок слов", который в нынешних условиях не может обеспечить себя благодаря книжной торговле».
Расписание онлайн-программы «Порядка слов»:
Проект «Порядок слов» — участник акции COLTA.RU «Самопомощь»
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
11:30Центр экспериментальной музеологии принимает заявки на гранты
10:38Зинаида Пронченко и Константин Мильчин станут гостями онлайн-программы «Пионера»
Вчера
18:00«Ночь музеев — 2020» будет виртуальной
16:42Beat FIlm Festival устраивает онлайн-показ фильма о протестном рейве в Тбилиси
15:57Издательство Ad Marginem запустило веб-радио
15:15Открылся юбилейный спецпроект группы «Би-2»
14:53«Порядок слов» объявил онлайн-программу до конца мая
13:31Компания Rimini Protokoll выпустила аудиотур по домуВсе новости
Андрей Гросс об Александре Сергеевиче Есенине-Вольпине12 мая 2020947
Что смотреть, слушать, где задавать вопросы и где готовить еду из спасенных продуктов?12 мая 2020582
Фестиваль Ecocup Green Talks впервые в России представляет фильм Симона Кесслера о девяти юных климатических активистках со всего света12 мая 2020447
Скрипач, ставший лицом климатического движения в России, — в откровенном разговоре о протесте, одиночестве, единении, деньгах на жизнь и встречах с Гретой Тунберг12 мая 2020584
Ирина Кравцова о работе и книгах Издательства Ивана Лимбаха12 мая 20201205
Сопредседатель совета директоров Европейской сети независимой жизни Капка Панайотова — о том, как права людей с инвалидностью часто становятся риторикой12 мая 2020488
Большой разговор в день 50-летия Дмитрия Чернякова11 мая 20204000
Онлайн-ретроспектива фильмов Бориса Юхананова11 мая 20201423
Полина Барскова о блокадном тексте8 мая 20202355
Взгляд из 2055 года8 мая 20203018
Нурия Фатыхова о том, как дискуссии вокруг сериала заставили нас обсуждать советский империализм8 мая 202016081
Расшифровываем сборник советских песен, составленный Егором Летовым в конце 1980-х8 мая 202010778