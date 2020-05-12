Компания Rimini Protokoll выпустила аудиотур по дому

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Сегодня, 12 мая, любой желающий сможет присоединиться к интерактивному прослушиванию нового аудиоспектакля «9 движений» немецко-швейцарской театральной компании Rimini Protokoll, созданного специально для домашнего прослушивания. Организаторы премьеры спектакля называют его аудиотуром по дому.
Премьера российской версии спектакля «9 движений» начнется на платформе Zoom 19:30 мск. Зарегистрироваться на бесплатное интерактивное прослушивание можно здесь, слушателям потребуются наушники и мобильный телефон.
«"9 движений" — это серия простых инструкций, мгновенно включающих воображение. Вы увидите самые привычные вам вещи так, будто видите их впервые, — сообщают организаторы премьеры. — Стать голосом русскоязычной версии был приглашен актер Петр Скворцов. Спектакль записан артистом в условиях дачной самоизоляции».
Релиз аудиотура для дома на русском языке организуют независимая театрально-продюсерская компания Федора Елютина «Импресарио» и Мобильный художественный театр (МХТ) Михаила Зыгаря при поддержке Гёте-Института в Москве.
Автор текста — Штефан Кэги, на русский язык его перевели Соня Григориади и Алексей Киселев. Звук — Ники Некке и Сергей Генинг.
В 20:30 состоится паблик-ток со Штефаном Кэги и Петром Скворцовым о спектакле, о жизни дома и о театре после пандемии. После премьеры аудиотур будет доступен бесплатно на сайте «Импресарио» и в мобильном приложении МХТ. В приложении МХТ спектакль можно будет также прослушать на английском языке.
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